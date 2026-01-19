Incendios en Chile: la noche trajo alivio, pero el pronóstico sigue siendo preocupante

La situación por los incendios forestales en el sur de Chile tuvo un respiro durante la noche, cuando la disminución de la temperatura y del viento permitió que brigadistas y bomberos lograron contener algunos de los focos más activos.



El alivio, sin embargo, es parcial y temporario: el pronóstico para las próximas horas anticipa condiciones climáticas desfavorables que podrían reactivar las llamas.



Las regiones de Ñuble y Biobío continúan entre las más afectadas por una emergencia que ya dejó víctimas fatales, miles de evacuados y una extensa superficie de bosques, campos y viviendas dañadas. A pesar del trabajo sostenido de los equipos de emergencia, el fuego sigue activo en varios puntos y obliga a mantener la vigilancia constante.



Desde el Gobierno chileno advirtieron que las altas temperaturas previstas para el día, sumadas a ráfagas de viento, representan un riesgo elevado para el control definitivo de los incendios. En ese contexto, se reforzaron los operativos terrestres y aéreos, y se pidió a la población extremar las precauciones y respetar las indicaciones oficiales.



Mientras las tareas de combate continúan sin pausa, las autoridades remarcan que el escenario sigue siendo crítico y que el alivio nocturno no garantiza el fin de la emergencia, que aún mantiene en vilo a gran parte del país.