Cuenta regresiva en el PJ PBA: a 24 horas de una reunión clave de la Junta Electoral

La Junta Electoral Partidaria se reúne mañana y el cierre de listas es un tema caliente. El decidido avance del Movimiento Derecho al Futuro y la reacción del kirchnerismo reabren la posibilidad de elecciones partidarias y múltiples disputas territoriales.

