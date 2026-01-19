19 de enero de 2026
A CONTRARRELOJ
Cuenta regresiva en el PJ PBA: a 24 horas de una reunión clave de la Junta Electoral
La Junta Electoral Partidaria se reúne mañana y el cierre de listas es un tema caliente. El decidido avance del Movimiento Derecho al Futuro y la reacción del kirchnerismo reabren la posibilidad de elecciones partidarias y múltiples disputas territoriales.
Con el cronograma definido y el cierre de listas en marcha, el peronismo de la provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario de fuerte tensión interna. El avance del Movimiento Derecho al Futuro y la reacción del kirchnerismo reabren la posibilidad de elecciones partidarias y múltiples disputas territoriales.
El peronismo bonaerense atraviesa un nuevo capítulo de tensión política de cara a las elecciones del Partido Justicialista provincial. Con el recambio de autoridades en el horizonte, la discusión central pasa por si habrá una lista de unidad o si, por el contrario, se abrirá una competencia interna para definir la conducción partidaria.
El foco del conflicto está puesto en el armado electoral impulsado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio alineado con el gobernador Axel Kicillof. En un reciente encuentro en Villa Gesell, el sector resolvió avanzar con la conformación de listas propias en los 135 municipios o negociar acuerdos, pero con protagonismo central del kicillofismo.
La definición activó alarmas en el kirchnerismo y, en particular, en La Cámpora, que observa el movimiento como un intento de condicionar la interna partidaria. En paralelo, el MDF busca consolidar su peso territorial y proyectarse para quedarse con la presidencia del PJ bonaerense, en un escenario donde ya circulan varios nombres posibles.
Tras la reunión en la costa atlántica, el kicillofismo aceleró la junta de avales, un paso clave del proceso electoral interno. El próximo encuentro de la Junta Electoral Partidaria fue fijado para el martes 20 de enero, en medio de discusiones cruzadas por la carga de afiliaciones y la confección del padrón.
Uno de los primeros gestos visibles fue el del concejal de Lanús Ezequiel Berrueco, referente del MDF, quien promovió la presentación de avales en unidades básicas de ese distrito gobernado por La Cámpora. La misma estrategia comenzó a replicarse en otros municipios, como Moreno, donde el sector también salió a buscar adhesiones.
“Si sos afiliado/a, trae fotocopia de tu DNI y acompañanos con tu aval para las próximas elecciones internas del Partido Justicialista”, dice la publicación difundida por el edil. Desde el kirchnerismo, sin embargo, respondieron con cautela y mantuvieron su propio esquema de recolección de adhesiones.
La diputada Teresa García fue una de las voces más críticas. En declaraciones públicas advirtió que “a los compañeros del MDF los vemos muy apurados” y sostuvo que “le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”. Además, aclaró que su sector no dio instrucciones para armar listas propias en los distritos.
En la misma línea se interpretó un mensaje del presidente del bloque peronista en Diputados, Facundo Tignanelli, quien publicó en redes sociales la letra de una canción con referencias políticas implícitas. El gesto fue leído como una señal directa en el marco de la disputa interna que atraviesa al espacio.
El escenario genera preocupación en parte de la dirigencia por el posible “efecto derrame” de la interna provincial hacia los PJ locales. Una elección competitiva podría derivar en hasta 135 disputas distritales, un escenario sin antecedentes recientes y con consecuencias difíciles de prever para la estructura partidaria.
Con el cierre de listas previsto para el 8 de febrero y la elección fijada para el 15 de marzo, el peronismo bonaerense entra en una etapa decisiva. Por ahora, el reparto de fuerzas muestra al MDF con ventaja numérica, pero la definición del PJ provincial sigue abierta y con una interna que no da señales de tregua.
Composición de la Junta Electoral Partidaria del PJ PBA:
Presidente: NARDINI, Leonardo Javier
ZABALETA, Juan Horacio
ALVAREZ RODRIGUEZ, Cristina
MORETTI, Marina
CASCALLARES, Mariano
MAGARIO, Verónica
ZURRO, Avelino
SANTARELLI, Adrián
DE JESUS, Juan Pablo
SOTELO, Rosana Julieta
SCHWINDT, Maria Liliana
CORREGE, Carolina
CARPINETTI, Jorge Luis