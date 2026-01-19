19 de enero de 2026
MUNDIAL 2026
¡Una buena! Los partidos de la Selección Argentina serán transmitidos por la TV Pública
Lo confirmó mediante redes sociales el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además aseguró que el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con dinero de los impuesto sino debido a un acuerdo comercial
El Gobierno Nacional confirmó hoy que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán en vivo y en directo todos los partidos que dispute la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.
El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X, donde destacó:
“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.
Esta decisión pone fin a varios meses de especulaciones y rumores sobre la posible ausencia del canal público en la cobertura del certamen mundialista, en el que la Albiceleste defenderá el título obtenido en Qatar 2022 bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.
De esta forma, los encuentros de Argentina serán accesibles de manera gratuita y abierta para todo el país a través de la TV Pública, sumándose a otras opciones como Telefe (que también adquirió derechos) y plataformas de pago como DIRECTV y Disney+.
La Selección ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026:
Debut el 16 de junio ante Argelia en Kansas City (22:00 hs Argentina)
Segundo partido el 22 de junio frente a Austria en Dallas (14:00 hs)
Cierre de zona el 27 de junio contra Jordania en Dallas (23:00 hs)