¡Una buena! Los partidos de la Selección Argentina serán transmitidos por la TV Pública

INDICADORES DEBILES

Verano 2026: picos, eventos y cautela marcan la temporada, con luces y sombras en PBA De acuerdo a un relevamiento de CAME, la temporada 2026 arrancó con movimiento desigual en todo el país. Mientras algunos destinos lograron alta ocupación impulsados por eventos y naturaleza, la provincia de Buenos Aires concentra el mayor volumen de turistas, pero muestra caídas interanuales, estadías más cortas y un gasto más selectivo.