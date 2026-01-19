Tarde, pero seguro: Pinamar impone multas contra UTV, cuatriciclos y 4x4 tras los accidentes en La Frontera

La Municipalidad de Pinamar oficializó un endurecimiento drástico de las sanciones para la circulación indebida de vehículos motorizados recreativos tras el accidente ocurrido la semana pasada que dejó a una criatura de ocho años en terapia intensiva.



A través del Decreto N° 0104/2026, firmado el 16 de enero por el intendente Juan Ibarguren, con vigencia inmediata, se reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal N° 4794/16, incorporada al Código de Faltas local.



La medida apunta directamente a cuatriciclos, UTV (vehículos utilitarios todoterreno), motocicletas, camionetas 4x4 y cualquier otro vehículo motorizado que circule fuera de las zonas habilitadas, como playas, dunas, médanos y corredores no autorizados.

El detonante principal fue el grave siniestro que involucró a un niño de 8 años, Bastián Jerez, quien permanece internado en estado crítico en un hospital de Mar del Plata tras el choque frontal entre un UTV en el que viajaba con su padre y una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un empresario de Junín.



El menor requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y continúa en coma inducido. Las nuevas sanciones incluyen multas económicas que van de 8.500 a 25.000 módulos municipales, equivalentes según estimaciones oficiales a montos que pueden alcanzar hasta 15 millones de pesos, dependiendo de la gravedad, el riesgo generado y la reincidencia. Además, se establece la retención preventiva y secuestro inmediato del vehículo infractor, que será trasladado al playón municipal. El infractor deberá hacerse cargo de la totalidad de los costos derivados de las infracciones o accidentes: gastos médicos como internaciones, estudios y medicación, traslados sanitarios, operativos de emergencia, uso de recursos municipales (personal, móviles, maquinaria de áreas como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente), reparación de daños ambientales y limpieza de espacios afectados.

El Municipio podrá reclamar estos montos por vía administrativa o judicial, incluso contra el titular registral del vehículo.



La norma también prevé castigos severos para quienes permitan que menores de edad conduzcan cuatriciclos o UTV sin la supervisión adecuada ni cumplimiento de la normativa vigente. Quedan exceptuados expresamente los vehículos de servicios de emergencia, rescate y seguridad.



Desde el Ejecutivo municipal enfatizaron que “por el accionar de unos pocos irresponsables no se va a permitir que se arruinen las vacaciones de cientos de miles de personas”. En paralelo, se reforzaron los controles con operativos permanentes en accesos y egresos de La Frontera, incluyendo solicitudes de documentación y alcoholemia.



La medida busca desalentar conductas peligrosas, reducir la siniestralidad y preservar la seguridad de residentes y turistas, así como el delicado ecosistema de la zona costera en plena temporada alta. El decreto quedó dictado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar.