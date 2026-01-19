Apps
Lunes, 19 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
19 de enero de 2026
CONGRESO

Con la reforma laboral como uno de los temas clave, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero

El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires del 2 al 27 de febrero de 2026, según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la segunda ronda de sesiones fuera del año legislativo.

Con la reforma laboral como uno de los temas clave, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero
Compartir

El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires del 2 al 27 de febrero de 2026, según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la segunda ronda de sesiones fuera del año legislativo.

Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).

Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

En los hechos, la convocatoria especial representa un movimiento formal y político, ya que permite al Ejecutivo definir los asuntos legislativos que pueden tratarse fuera del período ordinario, en el que los propios legisladores determinan la agenda.

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

INDICADORES DEBILES

Verano 2026: picos, eventos y cautela marcan la temporada, con luces y sombras en PBA

De acuerdo a un relevamiento de CAME, la temporada 2026 arrancó con movimiento desigual en todo el país. Mientras algunos destinos lograron alta ocupación impulsados por eventos y naturaleza, la provincia de Buenos Aires concentra el mayor volumen de turistas, pero muestra caídas interanuales, estadías más cortas y un gasto más selectivo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Increíble nevada en Kamchatka

Verano caliente en redes: crecen las críticas digitales a Milei y a su gobierno en el inicio de 2026

Desde la asunción de Milei se perdieron más de 21 mil empresas y 272 mil empleos registrados

Un nuevo deslizamiento del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias

El INDEC estrenará en febrero un nuevo IPC con cambios en la canasta y mayor peso de tarifas y servicios

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET