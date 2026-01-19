Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de enero de 2026 BOLETIN OFICIAL

Emergencia agropecuaria prorrogada por inundaciones en el sudoeste bonaerense

La Provincia extendió hasta fines de febrero de 2026 la emergencia y el desastre agropecuario en zonas rurales de Coronel Suárez y Guaminí, afectadas por inundaciones persistentes. La medida habilita alivio impositivo y beneficios crediticios para productores alcanzados.

