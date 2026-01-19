Volver | La Tecla Nacionales 19 de enero de 2026 FORO ECONóMICO MUNDIAL

Javier Milei inicia una nueva gira internacional: su agenda en Davos

Tras un agitado fin de semana, en el cual compartió el escenario del Festival de Doma y Folklore de Jesús María con el Chaqueño Palavecino y previo a su "clase magistral" de anarcocapitalismo del próximo miércoles, el Presidente tiene agendados una serie de encuentros con CEOs de bancos globales.

