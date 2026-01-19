19 de enero de 2026
INDICADORES DEBILES
Verano 2026: picos, eventos y cautela marcan la temporada, con luces y sombras en PBA
De acuerdo a un relevamiento de CAME, la temporada 2026 arrancó con movimiento desigual en todo el país. Mientras algunos destinos lograron alta ocupación impulsados por eventos y naturaleza, la provincia de Buenos Aires concentra el mayor volumen de turistas, pero muestra caídas interanuales, estadías más cortas y un gasto más selectivo.
El verano 2026 confirma un cambio de lógica en el turismo argentino: ya no manda la anticipación, sino los picos. La temporada se activa por fines de semana, eventos y condiciones climáticas favorables, con un turista que decide tarde, cuida el gasto y ajusta la duración de su estadía. En ese esquema, la Provincia de Buenos Aires vuelve a ser protagonista por volumen, aunque con indicadores más débiles que otros polos del país.
Según CAME, en términos de ocupación, el mapa nacional muestra fuertes contrastes. Destinos de naturaleza y con agenda consolidada alcanzaron registros altos y muy altos, mientras que las plazas urbanas o de cercanía exhibieron niveles medios. En la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata llegó al 60% de ocupación en la primera quincena y Chascomús promedió el 62%, consolidándose como destino de escapadas cortas. A nivel provincial se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en el mismo período de 2025.
La Costa Atlántica sigue siendo el principal imán bonaerense, pero atraviesa una temporada más exigente. Si bien los grandes balnearios mantienen circulación, el comportamiento es más fragmentado: estadías breves, reservas de último momento y fuerte dependencia del clima y la agenda cultural. La comparación interanual dejó una señal de alerta: la caída del 21% en los registros provinciales y del 26% en la costa, con un retroceso marcado del consumo medido por herramientas como Cuenta DNI.
El comportamiento del turista atraviesa de lleno a la provincia. Predominan decisiones tomadas con pocos días —o horas— de anticipación, escapadas de dos a tres noches y un consumo más racional. En destinos serranos como Tandil, el mejor desempeño se concentró en cabañas, traccionadas por turismo familiar y eventos deportivos, mientras que la hotelería tradicional mostró mayor rotación y márgenes ajustados. En ciudades emisivas como La Plata, la ocupación fue baja (24%), reforzando su rol como punto de partida hacia la costa.
En materia de gasto, Buenos Aires refleja el patrón nacional de consumo selectivo. Chascomús registró un gasto promedio cercano a los $97.000 por persona y por día, confirmando que, aun con estadías cortas, el impacto económico es relevante cuando hay volumen. Sin embargo, el retroceso del consumo en la costa expone una mayor sensibilidad al precio y una clara priorización de gastos esenciales frente a actividades complementarias.
Los eventos aparecen como el principal motor capaz de revertir esa dinámica. La experiencia de enero muestra que donde hay festivales, competencias deportivas o propuestas culturales claras, la ocupación se acelera y el gasto acompaña. En la provincia, carreras deportivas, torneos de aguas abiertas y la agenda cultural de Mar del Plata funcionan como verdaderos “gatillos” del viaje oportunista, ordenando fines de semana y generando picos de demanda.
La naturaleza sigue siendo un activo central para Buenos Aires, aunque compite con destinos de fuerte tracción nacional. Las playas atlánticas, las sierras y las lagunas continúan atrayendo público, pero ya no garantizan por sí solas una temporada sólida: necesitan programación, experiencias diferenciadas y comunicación precisa para sostener el flujo en un contexto de mayor cautela.
De cara a lo que resta del verano, el desafío para la Provincia es claro: adaptarse a un turista activo pero prudente. La temporada 2026 no está perdida, pero exige gestión fina de la agenda, coordinación público-privada y propuestas flexibles. En un escenario de picos y consumo racional, Buenos Aires sigue siendo clave por escala, aunque deberá afinar su estrategia para transformar volumen en mejores resultados económicos.