18 de enero de 2026
PATAGONIA
Un nuevo deslizamiento del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias
El movimiento de suelo se intensificó durante la madrugada del domingo en los barrios Sismográfica y El Marquesado. Hubo viviendas con daños estructurales severos y se activó un operativo de emergencia municipal
Un nuevo desplazamiento del cerro Hermitte volvió a poner en alerta a Comodoro Rivadavia durante la madrugada de este domingo 18 de enero, cuando un movimiento de suelo de gran magnitud obligó a evacuar de manera urgente a más de 90 familias de los barrios Sismográfica y El Marquesado, en la zona norte de la ciudad.
El episodio se produjo cerca de las 00:15 horas y estuvo acompañado por un corte repentino del suministro eléctrico, lo que dejó a los vecinos a oscuras mientras el terreno continuaba cediendo. Según relataron los propios damnificados, varias viviendas sufrieron daños estructurales graves, con grietas profundas que atravesaron paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimiento de cimientos. En algunos casos, las casas quedaron directamente inhabitables.
El fenómeno no fue sorpresivo para quienes viven en el sector. Desde mediados de diciembre los vecinos venían advirtiendo sobre movimientos del terreno, una situación que se agravó de manera sostenida durante la última semana. Especialistas explican que se trata de un suelo de origen marino, históricamente inestable, afectado por una falla natural que se extiende a lo largo de más de 1.300 metros, desde la zona de Médanos hasta El Marquesado.
De acuerdo con los relevamientos técnicos, el deslizamiento podría continuar durante semanas, hasta que el terreno alcance un nuevo punto de equilibrio. En los días previos ya se habían registrado fracturas en calles, interrupciones de servicios básicos y episodios de riesgo como fugas de gas, lo que llevó a muchas familias a autoevacuarse antes del colapso más severo.
Durante la madrugada, personal de Bomberos, Defensa Civil y áreas municipales trabajaron contrarreloj para asistir a los evacuados y garantizar condiciones mínimas de seguridad. En una primera instancia, varias familias fueron trasladadas al Club Talleres, mientras que el municipio dispuso posteriormente la apertura del Hotel Deportivo como espacio de alojamiento temporal.
El intendente Othar Macharashvili se encuentra al frente del operativo y activó desde el inicio de la emergencia un esquema de monitoreo conjunto con organismos técnicos y empresas de servicios, entre ellos el SEGEMAR, Camuzzi, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y la Universidad Nacional de la Patagonia. Equipos interdisciplinarios realizan evaluaciones casa por casa para determinar el nivel de afectación y el riesgo en cada vivienda.
Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la prioridad es preservar la integridad física de los vecinos y evitar cualquier retorno prematuro a zonas comprometidas. Al mismo tiempo, se avanza en la asistencia social y logística para las familias que debieron abandonar sus hogares.
Video cortesía Radiovision 99.5 FM