La Tecla Nacionales 18 de enero de 2026 PATAGONIA

Un nuevo deslizamiento del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias

El movimiento de suelo se intensificó durante la madrugada del domingo en los barrios Sismográfica y El Marquesado. Hubo viviendas con daños estructurales severos y se activó un operativo de emergencia municipal

