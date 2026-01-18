Volver | La Tecla Nacionales 18 de enero de 2026 ECONOMíA DOMéSTICA

El INDEC estrenará en febrero un nuevo IPC con cambios en la canasta y mayor peso de tarifas y servicios

El organismo actualizará el índice de inflación con nuevas ponderaciones basadas en hábitos de consumo más recientes y modificará el sistema de relevamiento de precios. La medición se apoyará en la ENGHo 2017/2018 y sumará una nueva división vinculada a seguros y servicios financieros.

