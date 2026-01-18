18 de enero de 2026
ECONOMíA DOMéSTICA
El INDEC estrenará en febrero un nuevo IPC con cambios en la canasta y mayor peso de tarifas y servicios
El organismo actualizará el índice de inflación con nuevas ponderaciones basadas en hábitos de consumo más recientes y modificará el sistema de relevamiento de precios. La medición se apoyará en la ENGHo 2017/2018 y sumará una nueva división vinculada a seguros y servicios financieros.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se prepara para implementar una actualización integral del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya primera publicación está prevista para febrero de 2026. El nuevo indicador introducirá cambios significativos tanto en la estructura de la canasta como en la metodología de relevamiento, con el objetivo de reflejar con mayor precisión los hábitos actuales de consumo de los hogares.
La principal diferencia respecto del IPC vigente radica en la actualización de las ponderaciones. Mientras que el índice actual se construye sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005, la nueva medición utilizará como referencia la ENGHo 2017/2018, lo que implica un cambio sustancial en la composición relativa de los rubros que integran el cálculo de la inflación.
Con esta nueva metodología, los servicios ganarán mayor protagonismo dentro de la canasta: rubros vinculados a vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones incrementarán su peso relativo, en línea con la evolución del gasto familiar registrada en los últimos años. En contraste, algunos bienes tradicionales como alimentos, indumentaria y calzado reducirán su incidencia relativa, aunque continuarán formando parte del índice.
Otra novedad de la nueva medición es la ampliación de las divisiones que componen el IPC. El índice pasará de 12 a 13 categorías, a partir de la creación de una división específica denominada “Seguros y servicios financieros”, que hasta ahora se encontraba incluida dentro del rubro bienes y servicios varios.
La actualización también alcanzará a los aspectos operativos del relevamiento de precios. El INDEC ampliará de manera significativa la cantidad de observaciones mensuales, que pasarán de alrededor de 320.000 a cerca de 500.000 precios relevados. Además, la captación de datos se realizará mayoritariamente mediante dispositivos digitales, con cuestionarios diferenciados según el tipo de establecimiento.