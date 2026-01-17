Kicillof lidera la imagen positiva del peronismo y se afirma como primer opositor
Una encuesta de Opina Argentina marca al mandatario bonaerense como el dirigente opositor mejor valorado, en un escenario donde el presidente mantiene estabilidad, pero crece la mirada crítica sobre el contexto social.
En medio de la interna del peronismo bonaerense y en vísperas a las elecciones del PJ bonaerense, una encuesta nacional que lanzó la consultora Opina Argentina marca al gobernador Axel Kicillof como principal dirigente opositor a Javier Milei, por encima de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner.
El relevamiento indica que, si bien Javier Milei continúa siendo el político con mayor imagen positiva a nivel general, su figura convive con un contexto social evaluado de manera mayoritariamente negativa por la ciudadanía. En ese marco, la oposición encuentra en el gobernador bonaerense al dirigente con mejor posicionamiento relativo, superando al resto de las referencias opositoras medidas en el estudio.
Los datos muestran que Kicillof concentra los niveles más altos de aprobación dentro del arco opositor, en un escenario donde la polarización sigue ordenando las percepciones públicas. Mientras el Presidente sostiene un núcleo duro de apoyo, la encuesta revela que un 42% de los consultados se define como opositor al gobierno nacional, un universo en el que el mandatario provincial aparece como el principal receptor de expectativas políticas.
El informe también aporta un elemento estratégico: un 17% de los encuestados se ubica en una posición intermedia, sin apoyo ni rechazo explícito al gobierno nacional. Este segmento, identificado como decisivo en términos electorales, mantiene una evaluación relativamente favorable de Milei, pero no se traduce automáticamente en adhesión política, lo que abre una ventana de oportunidad para figuras opositoras con mayor nivel de gestión y visibilidad territorial, como el gobernador bonaerense
En paralelo, la percepción sobre la situación del país refuerza este escenario de disputa. Casi la mitad de los consultados considera que la Argentina está peor que un año atrás, un clima que tensiona la estabilidad del oficialismo y potencia el rol de la oposición con mayor nivel de aprobación pública
En términos electorales, La Libertad Avanza continúa encabezando la intención de voto con el 44%, seguida por el peronismo con el 35%. Sin embargo, los datos de imagen muestran un escenario más abierto, donde el liderazgo opositor no se traduce automáticamente en votos, pero sí en construcción de referencia política frente al oficialismo libertario.
De acuerdo al estudio, el Presidente alcanza un 48% de imagen positiva, combinando valoraciones “muy positivas” y “algo positivas”, mientras que la imagen negativa se ubica en torno al 48%, lo que da cuenta de un liderazgo fuerte pero altamente polarizado. La evolución histórica muestra que Milei logra sostener niveles estables de aprobación desde el cierre de 2025, con mejores registros entre los hombres, los jóvenes y los mayores de 50 años.