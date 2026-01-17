17 de enero de 2026
PROBLEMÁTICA
UTV en la costa: presentan proyectos para prevenir mientras siguen los accidentes
Luego del siniestro que sufrió Bastián, un diputado y un intendente presentaron proyectos para pedir penas más duras. El viernes hubo tres accidentes nuevos
El grave accidente que sufrió Bastián en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, volvió a encender las alarmas sobre la circulación de vehículos en playas y médanos de la Costa Atlántica.
A partir de ese episodio, el diputado bonaerense de Nuevos Aires, Fabián Luayza, presentó un pedido de informes para conocer qué controles se aplican y qué políticas se implementan para prevenir este tipo de siniestros, mientras que el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, anticipó un proyecto para endurecer las sanciones penales.
Bastián quedó internado el lunes por la noche, alrededor de las 21, pocos minutos después del choque entre una camioneta y dos vehículos tipo UTV. En uno de ellos viajaba el niño junto a otros dos menores, la conductora y su padre. El hecho ocurrió en un sector de médanos frecuentado por turistas. Como consecuencia del impacto, el menor sufrió múltiples traumatismos en el cráneo y el torso, con grave compromiso hepático.
Tras permanecer estable durante varios días, el jueves fue trasladado al hospital pediátrico de Mar del Plata. Este viernes fue sometido a una tercera intervención quirúrgica y continúa internado en estado grave, con pronóstico reservado.
En ese contexto, Luayza explicó que el pedido de informes apunta a que el gobierno de Axel Kicillof de detalles de los accidentes registrados en zonas costeras y las medidas de prevención vigentes. “Presenté un requerimiento para que se informen los siniestros con vehículos que se vienen registrando en los balnearios bonaerenses y, principalmente, qué acciones se están tomando para que no vuelvan a ocurrir”, sostuvo el legislador.
El proyecto, que también lleva la firma de la diputada Viviana Romano, solicita que la Provincia enumere las políticas públicas concretas adoptadas o previstas para mejorar la seguridad vehicular, especialmente en zonas de médanos, dunas y playa.
“Días atrás un niño de ocho años fue embestido por una camioneta en La Frontera y resultó gravemente herido. No se puede permitir que sigan chocando personas en las playas de Pinamar”, advirtió el legislador de Nuevos Aires.
En paralelo, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, anunció que presentará un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense para establecer penas más duras frente a siniestros viales ocurridos en playas y médanos. La iniciativa busca sancionar con mayor severidad a quienes conduzcan con hábitos temerarios en espacios recreativos donde circulan familias, niños y turistas.
Desde el municipio geselino remarcaron la necesidad de contar con un marco legal que contemple la realidad de los distritos turísticos y permita aplicar sanciones más efectivas, reafirmando el compromiso con políticas públicas orientadas a la seguridad vial, el cuidado del ambiente y la convivencia responsable.
La preocupación se profundizó luego de que, tras el accidente de Bastián, se registraran nuevos siniestros en Pinamar y Villa Gesell. Durante la tarde, dos turistas de 27 y 31 años que circulaban en un cuatriciclo por la zona de médanos del norte del partido de Villa Gesell perdieron el control del rodado y volcaron, sufriendo heridas de gravedad.
Ambas mujeres fueron asistidas por personal de seguridad en playa y trasladadas en ambulancia al hospital. Una de ellas presentó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna, sin sensibilidad en los miembros inferiores al momento de la atención inicial. La otra sufrió politraumatismos de menor gravedad. Posteriormente, ambas fueron derivadas a Mar de Ajó, según informó el medio El Fundador.
Más tarde, se conocieron otros dos accidentes en La Frontera de Pinamar. En uno de ellos, un hombre resultó herido luego de que el cuatriciclo que conducía se tumbara mientras realizaba maniobras riesgosas en la arena. Minutos después, otro vehículo similar con cuatro ocupantes volcó presuntamente por una mala maniobra, dejando como saldo politraumatismos leves.
La seguidilla de episodios refuerza el debate sobre la falta de controles y la necesidad de avanzar con regulaciones más estrictas para evitar que las playas bonaerenses sigan siendo escenario de accidentes evitables.