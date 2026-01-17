Apps
Sábado, 17 enero 2026
17 de enero de 2026
DRAMATICO

Imputan al padre de Bastián por lesiones culposas tras el grave accidente en La Frontera de Pinamar

El menor de 8 años permanece internado en estado crítico en Mar del Plata tras ser operado en varias oportunidades. La Justicia considera que el progenitor no garantizó el uso del cinturón de seguridad

La Justicia imputó formalmente a Maximiliano Jeréz, padre del niño Bastián de 8 años, por el delito de lesiones culposas en el marco del violento choque ocurrido el lunes 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar. La medida fue notificada este viernes 16 de enero.

Según la investigación a cargo del fiscal Sergio García, la imputación al padre se fundamenta en que no habría asegurado que el menor llevara colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto, lo que habría contribuido a la gravedad de las lesiones sufridas por el niño.

El accidente se produjo cuando un vehículo tipo UTV (en el que viajaban el niño junto a su padre, la conductora y otras dos menores) colisionó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Manuel Molinari, un empresario de Junín. Los tres adultos mayores involucrados: el padre del menor, la conductora del UTV y el conductor de la camioneta recibieron la misma calificación de lesiones culposas y fueron notificados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense, que habilita sus derechos como imputados no detenidos.

El niño fue trasladado el jueves 15 de enero desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas incluyendo la cuarta operación realizada el viernes 16 para tratar múltiples fracturas de cráneo, lesiones abdominales y hemorragia interna. El último parte médico indica que evoluciona de manera estable dentro de su cuadro crítico, con pronóstico reservado, y continúa en terapia intensiva.

Los vehículos involucrados permanecen secuestrados para la realización de peritajes accidentológicos que permitan reconstruir la mecánica del siniestro. Además, el fiscal ordenó la recolección de testimonios de testigos, informes de la Dirección Nacional de Seguridad Vial y la normativa municipal vigente sobre circulación en la zona de La Frontera, un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano.

La defensa de Maximiliano Jeréz fue asumida por el abogado Matías Morla, quien se presentará en las próximas horas en la causa. La investigación continúa en desarrollo a la espera de los resultados de las medidas probatorias complementarias.

