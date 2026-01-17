Volver | La Tecla Nacionales 17 de enero de 2026 FOLKLORE Y POLÍTICA

Milei se subió al escenario de Jesús María para cantar con el Chaqueño Palavecino

En la edición número 60 del tradicional festival, el presidente agradeció el respaldo de Córdoba, elogió las tradiciones criollas y protagonizó un momento inesperado al animarse a interpretar un clásico del cancionero popular.

Compartir