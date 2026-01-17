17 de enero de 2026
FOLKLORE Y POLÍTICA
Milei se subió al escenario de Jesús María para cantar con el Chaqueño Palavecino
En la edición número 60 del tradicional festival, el presidente agradeció el respaldo de Córdoba, elogió las tradiciones criollas y protagonizó un momento inesperado al animarse a interpretar un clásico del cancionero popular.
El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María vivió una noche distinta, con un cruce poco habitual entre política y música popular. Javier Milei dijo presente en el tradicional evento cordobés y fue recibido con una ovación que sorprendió incluso a los organizadores. La visita presidencial se dio en el marco de la edición número 60 del festival, uno de los encuentros culturales más importantes del país.
El momento se produjo mientras el escenario principal estaba ocupado por el Chaqueño Palavecino. Tras finalizar una de sus canciones, el histórico referente del folklore saludó al mandatario y lo invitó a acercarse, en medio del aplauso cerrado del público. Junto a Milei se encontraba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también fue mencionado por el artista.
Antes de cualquier gesto musical, el presidente tomó la palabra para agradecer la invitación y poner en valor el evento. Destacó el rol del festival como vidriera de las tradiciones argentinas y subrayó su alcance internacional. En ese breve discurso, Milei aprovechó para reconocer el acompañamiento del electorado cordobés, al que señaló como clave en su llegada a la Casa Rosada.
“Cómo no agradecerle a Córdoba”, expresó el mandatario, visiblemente entusiasmado, al remarcar el respaldo recibido en las urnas. Ese mensaje fue celebrado por el público y reforzado desde la organización, que proyectó en pantalla un saludo de bienvenida dirigido al presidente de la Nación.
Sin embargo, el instante más comentado de la noche llegó cuando Milei lanzó un pedido directo al Chaqueño Palavecino: interpretar “Amor salvaje”, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. La solicitud desató gritos y aplausos, y obligó al cantor a improvisar una respuesta sobre la marcha.
En un ida y vuelta cargado de humor, el presidente intentó esquivar la invitación a cantar, se definió como un simple aficionado y destacó la trayectoria del músico. Pero la insistencia del Chaqueño, sumada al clima festivo, terminó por convencerlo. Con la letra como aliada, Milei se animó a acompañar al artista sobre el escenario.
El experimento musical incluyó incluso el puente de la canción, que fue interpretado por el propio mandatario. Al finalizar, el Chaqueño lo felicitó con un “aprobado” que provocó risas y aplausos, mientras Milei cerró con una broma y un agradecimiento al público por permitirle “meterse” en el tema.
Con esta aparición, Javier Milei se convirtió en el tercer presidente en participar del Festival de Jesús María desde su creación. Antes lo habían hecho Mauricio Macri, en la edición 2017, y Néstor Kirchner, durante el encuentro realizado en 2004. Una postal que volvió a mostrar cómo la política, a veces, también se canta al ritmo del folklore.