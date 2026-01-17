17 de enero de 2026
SE ENOJÓ
Dinapoli vetó parcialmente el Presupuesto y apuntó contra la “politiquería” con fondos municipales
El intendente de General Belgrano justificó la decisión en la necesidad de garantizar el funcionamiento del Municipio, cuestionó los cambios impulsados por el PJ y aclaró que sí acompañará la baja de sus gastos de representación, pero no maniobras que alteren la legalidad presupuestaria.
El intendente de General Belgrano, Osvaldo Dinapoli, resolvió vetar de manera parcial el Presupuesto municipal tras las modificaciones aprobadas por el Concejo Deliberante, al considerar que algunos artículos incorporados responden más a gestos políticos que a criterios de responsabilidad fiscal y administrativa. La medida, según explicó, busca resguardar el normal funcionamiento del Estado local.
Desde el Ejecutivo señalaron que el presupuesto no puede transformarse en un terreno para disputas partidarias ni en una vidriera de promesas demagógicas. Dinapoli remarcó que se trata de una herramienta central para sostener los salarios, los servicios básicos, la seguridad, el funcionamiento del jardín maternal y las obras que están en marcha en el distrito.
En ese marco, el jefe comunal fue categórico al diferenciar ahorro de desorden. Aclaró que no vetará la reducción de los gastos de representación del intendente, uno de los puntos impulsados desde la oposición. “Ese punto se acompaña”, dejó en claro, al sostener que el problema no es ajustar sino utilizar el presupuesto como herramienta de presión política.
El veto, explicó, alcanzará únicamente a los artículos que fueron modificados sin respetar la ley, la técnica presupuestaria y las normas contables vigentes. También apuntó contra intentos de inflar el presupuesto del Concejo Deliberante para sumar cargos y militancia, algo que consideró una pésima señal en un contexto económico adverso.
Dinapoli sostuvo que gobernar implica tomar decisiones incómodas cuando está en juego la estabilidad del Municipio. En ese sentido, cuestionó la lógica de “firmar cualquier cosa para quedar bien” y advirtió que ceder ante el populismo puede poner en riesgo la gestión y los recursos de los vecinos.
El intendente también subrayó que las discusiones políticas deben darse en el plano de las ideas y no mediante maniobras sobre el presupuesto. “Con el presupuesto se exige responsabilidad”, insistió, al marcar una línea clara entre el debate democrático y el uso indebido de fondos públicos.
Por último, desde el Ejecutivo reafirmaron el compromiso de cuidar cada peso que aportan los vecinos de General Belgrano, defender la legalidad y garantizar que el Municipio siga funcionando con normalidad. Aunque la decisión genere ruido político, Dinapoli dejó en claro que la prioridad será siempre la gestión y no la especulación partidaria.