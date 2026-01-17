Volver | La Tecla Municipios 17 de enero de 2026 SE ENOJÓ

Dinapoli vetó parcialmente el Presupuesto y apuntó contra la “politiquería” con fondos municipales

El intendente de General Belgrano justificó la decisión en la necesidad de garantizar el funcionamiento del Municipio, cuestionó los cambios impulsados por el PJ y aclaró que sí acompañará la baja de sus gastos de representación, pero no maniobras que alteren la legalidad presupuestaria.

