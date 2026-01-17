Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de enero de 2026 EN 2026

El BaPro advierte que la inflación no bajará del 2% mensual en el primer semestre

Un informe del área económica de la entidad bonaerense señala que el cambio de canasta del IPC, la actualización de tarifas y el aumento del impuesto a los combustibles limitarán el proceso de desinflación durante la primera mitad del año.

Compartir