17 de enero de 2026
EN 2026
El BaPro advierte que la inflación no bajará del 2% mensual en el primer semestre
Un informe del área económica de la entidad bonaerense señala que el cambio de canasta del IPC, la actualización de tarifas y el aumento del impuesto a los combustibles limitarán el proceso de desinflación durante la primera mitad del año.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires proyectó que la inflación difícilmente logre perforar el 2% mensual durante el primer semestre de 2026, aun en un escenario de relativa estabilidad cambiaria. Así lo advierte el último informe “Semana Económica”, donde se analiza la evolución de los precios durante 2025 y se trazan las principales perspectivas para el año en curso.
Según el documento, diciembre cerró con una suba de precios del 2,8%, lo que llevó la inflación acumulada de 2025 al 31,5%. Si bien se trata del registro anual más bajo desde 2017 y marca una desaceleración frente a años anteriores, el nivel sigue siendo elevado en términos regionales: en Argentina, los precios aumentaron en dos meses lo mismo que en Brasil, Chile o Uruguay a lo largo de todo un año.
El informe destaca que, pese a que el tipo de cambio oficial avanzó más de 40% en 2025, los bienes terminaron subiendo por debajo del promedio general, mientras que los servicios fueron el principal motor inflacionario. En particular, los servicios públicos aumentaron 32,3% y los privados treparon 43,6%, reflejando el impacto de tarifas, alquileres y otros costos internos más que de la dinámica del dólar.
En ese marco, el Banco Provincia subraya que el cierre de 2025 mostró una aceleración inflacionaria con un componente más persistente. El IPC Núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, pasó de 2,2% en octubre a 3% en diciembre, una señal de mayor inercia que podría trasladarse a los primeros meses de 2026.
Uno de los puntos centrales del análisis es el cambio de canasta del Índice de Precios al Consumidor que comenzará a regir este año. Con la nueva estructura de ponderadores, los servicios públicos y privados ganan peso frente a los bienes. Esto implica que la apreciación cambiaria tendrá un efecto estadístico menor para contener la inflación, mientras que los ajustes tarifarios impactarán con mayor fuerza sobre el índice general.
De cara al corto plazo, el informe advierte que el aumento del impuesto a los combustibles y la continuidad en la reducción de subsidios presionarán sobre los precios. A ello se suma la posible recomposición salarial tras la pérdida de poder adquisitivo registrada en la segunda mitad de 2025, lo que podría añadir tensión adicional sobre los servicios privados.
Con este panorama, el Banco Provincia concluye que, aun con un dólar estable, la inflación se mantendría por encima del 2% mensual durante la primera mitad del año y no regresaría, al menos en el corto plazo, a los niveles más bajos observados entre mayo y agosto del año pasado. El segundo semestre aparece, así, como una incógnita abierta para la dinámica de precios en 2026.