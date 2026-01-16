Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de enero de 2026 CLINK CAJA

$3.000 millones para Ciencia y $500 millones para Cultura: inyección de la Provincia

Dos resoluciones del Ministerio de Economía autorizaron un desembolso total superior a los $3.600 millones para reforzar al Instituto Cultural y financiar el Fondo de Innovación Tecnológica con aportes del CFI, en el marco del presupuesto provincial prorrogado.

