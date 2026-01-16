16 de enero de 2026
CLINK CAJA
$3.000 millones para Ciencia y $500 millones para Cultura: inyección de la Provincia
Dos resoluciones del Ministerio de Economía autorizaron un desembolso total superior a los $3.600 millones para reforzar al Instituto Cultural y financiar el Fondo de Innovación Tecnológica con aportes del CFI, en el marco del presupuesto provincial prorrogado.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó en enero un desembolso millonario destinado a dos áreas estratégicas del Estado: el Instituto Cultural bonaerense y el sistema de ciencia y tecnología. Las decisiones quedaron formalizadas en dos resoluciones del Ministerio de Economía, publicadas en el Boletín Oficial, que implican una ampliación del gasto público en un contexto de presupuesto prorrogado.
Por un lado, se dispuso una transferencia de créditos por $690 millones (Resolución n° 716), de los cuales $500 millones tendrán como destino directo al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La medida busca reforzar el presupuesto vigente para atender erogaciones vinculadas principalmente a servicios no personales, según consta en los considerandos del decreto.
El refuerzo presupuestario se realiza sobre el Presupuesto General 2023, prorrogado para el ejercicio 2025, y se canaliza mediante contribuciones figurativas desde la Administración Central hacia el organismo descentralizado. La resolución cuenta con el aval técnico de la Dirección Provincial de Presupuesto Público y de la Contaduría General de la Provincia.
Desde el Ejecutivo provincial señalan que la adecuación resulta necesaria para garantizar el normal funcionamiento del Instituto Cultural, un área que en los últimos años ganó centralidad en la agenda bonaerense por su rol en la promoción de actividades culturales y políticas de identidad territorial.
En paralelo, el Ministerio de Economía avanzó con una ampliación presupuestaria por $3.000 millones (Resolución n° 749) vinculada al Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, creado en 2021 para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en articulación con universidades y organismos públicos.
En este caso, los recursos provienen de una transferencia del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco de un convenio aprobado en 2025. El objetivo es fortalecer las capacidades científico-tecnológicas y mejorar la competitividad del entramado productivo bonaerense, con impacto directo en pymes, cooperativas, municipios y sectores estratégicos.
La resolución también habilita una nueva convocatoria de proyectos y amplía tanto el cálculo de recursos como el presupuesto de erogaciones de la Administración Central, incorporando una fuente de financiamiento específica para canalizar los fondos recibidos.
Con estas dos medidas, la Provincia consolida un desembolso superior a los $3.600 millones para las áreas dirigidas por Florencia Saintout (Instituto Cultural) y Augusto Costa (Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica).