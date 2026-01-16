Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de enero de 2026 EN ALERTA

Alerta en PBA: Ford advierte que la presión impositiva pone en riesgo terminales bonaerenses

El presidente de Ford Argentina cuestionó el esquema tributario bonaerense y nacional, señaló a Ingresos Brutos como el impuesto más distorsivo y advirtió que, sin cambios estructurales, podrían dejar de ser viables nuevas inversiones e incluso cerrarse terminales automotrices en la provincia.

Compartir