15 de enero de 2026
POSTURAS
El dilema de las re-re: al rechazo de los aliados se le sumó un sector de la oposición
Fue uno de los principales temas en la reunión de Kicillof con el MDF en Villa Gesell y será un tema que dará que hablar en el transcurso del año en la Legislatura. Ya sumó el primer rechazo de un bloque opositor
En la Legislatura bonaerense habrá una iniciativa que generará mucha polémica y discusiones entre las distintas bancadas y también en el seno del peronismo en la provincia. La reelección indefinida de los intendentes bonaerenses por el momento no tiene el visto bueno de la dirigencia política, pese a las intenciones de los jefes comunales del kicillofismo y del propio gobernador para que tenga luz verde.
Durante la reunión que mantuvo el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la ciudad de Villa Gesell luego de la primera conferencia de verano, se puso sobre la mesa de que la reelección indefinida de los intendentes tiene que salir en la Legislatura. La iniciativa tiene el visto bueno del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien manifestó sus intenciones de que salga la normativa.
Sin embargo, la medida no tiene el visto bueno de los distintos sectores del peronismo bonaerense. Durante la reunión, el Gobernador deslizó que tanto Cristina como Máximo Kirchner no están de acuerdo, y se suma a la negativa del Frente Renovador. El espacio que conduce Sergio Massa fue uno de los impulsores de impedir las reelecciones y ya adelantó que votarán en contra. Pese a la negativa, no impedirán el debate parlamentario si este llega al recinto.
Pero además de la negativa del kirchnerismo y el massismo, se sumó un espacio opositor a la negativa por las re-re. Se trata del bloque de la UCR-Cambio Federal en la Cámara baja, presidido por el diputado Diego Garciarena.
A través de un posteo en su cuenta de X, el legislador cargó contra el gobernador por impulsar las re-re, cuando hay otros temas de gestión por atender. Allí sentenció: “Si no fuera por la inseguridad, la crisis educativa, el desastre de IOMA, la cantidad de niños, niñas y adolescentes afectados seriamente por la ludopatía sin control, la presión tributaria y la falta de apoyo a los sectores productivos, la ausencia de políticas activas a los sectores rurales afectados por la inundaciones, el estado de las rutas y caminos”.
Allí lanzó una frase contundente: “Si no fuera por todo eso, el debate sobre las reelecciones de los intendentes también sería inoportuno”, dejando en claro su postura por la negativa del proyecto.
“Los bonaerenses necesitamos más gestión y menos campaña. Más gobierno y menos especulación electoral. Más ideas al servicio de la gente que de intereses menores”, cerró el legislador bonaerense.