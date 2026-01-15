15 de enero de 2026
Con el traje de negociador, Santilli visitó a gobernadores para buscar los votos de la reforma laboral
El ministro del Interior recorrió la región de Cuyo para reunirse con Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego para buscar apoyos a la iniciativa del oficialismo. El viernes se reunirá con un gobernador peronista
Con el fin de sumar la mayor cantidad de adhesiones a la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a Mendoza y San Juan para reunirse con sus respectivos gobernadores, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, donde los mandatarios le pidieron una serie de obras clave para sus territorios.
Con respecto al gobernador de Mendoza, Cornejo pidió por el avance y la finalización de obras viales que son de competencia nacional y fundamentales para la conectividad de la provincia: la culminación de la Ruta 40 hacia San Juan, el tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta 7 en Alta Montaña y la agilización de los dos puentes pendientes sobre la RN 40.
Durante el encuentro con uno de los gobernadores más alineados con La Libertad Avanza, , ambos coincidieron en la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunta entre los gobiernos nacional y provincial. También charlaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado, según se informó en un comunicado.
En ese sentido, el mandatario sostuvo que la reforma laboral es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.
“Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”, completó el mendocino.
Por la tarde, en tanto, Santilli fue recibido por Marcelo Orrego en San Juan para continuar con el rally de recorridas por la región de Cuyo. Previo a esta reunión, días anteriores mantuvo encuentro con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.
Este viernes, a las 14, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, en un encuentro que debió ser suspendido por el mal clima que hubo el pasado 13 de enero en la región pampeana. Ese mismo día, el ministro del Inerior estará por la tarde en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, donde coincidirá con el presidente Javier Milei.
Por su parte, se espera que en los próximos días mantenga reuniones con el mandamás de Salta, Gustavo Sáenz, otro gobernador clave para que el gobierno consiga los votos necesarios en el Congreso de la Nación.