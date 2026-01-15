El kicillofismo va a fondo por el PJ bonaerense y ordenan armar listas

La reunión que encabezó Axel Kicillof en Villa Gesell con parte de la tropa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) dejó coordenadas con vistas al recambio de autoridades en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense. La decisión de ir a fondo por la presidencia y los pasos a seguir que trazaron a la espera del inicio de conversaciones con el kirchnerismo.



El encuentro que fue organizado por el intendente, Gustavo Barrera, tuvo como protagonista también a Verónica Magario. El Gobernador y la Vicegobernadora bajaron línea a ministros, legisladores, alcaldes y concejales con la idea de arrebatarle la conducción del justicialismo a Máximo Kirchner.



Además de reforzar la línea de expandir al resto del país el MDF, los máximos dirigentes del espacio apuntaron a la batalla por el mando del PJ bonaerense. También hubo lugar para remarcar que la reelección indefinida para los intendentes es otro paso vital para su construcción política y hasta se habló de encarar la vía legislativa para lograrlo.



Distintas fuentes que participaron de la reunión contaron a La Tecla que se consensuó la idea de que el Partido Justicialista debe estar alineado con el Gobierno bonaerense. La premisa ya había sido expresada por varios ministros de peso del MDF, pero ahora la mirada se amplió y se conoció por boca de Kicillof.



“Se habló que el gobernador no puede no digitar quien va a ser el presidente del PJ”, dijo un dirigente al respecto. En esa sintonía, sentenció que el espíritu que ronda es que “no se va negociar que la presidencia del PJ no sea del MDF”.



De esta manera, el kicillofismo eleva al máximo las condiciones de una negociación y afirman que sólo puede haber consenso si el mando queda para alguien que "represente a todos". Caso contario, según contaron, la idea es dirimir en una elección a nivel provincial. "Lo que se consensuó es estar preparados porque no nos puede sorprender, si finalmente no hay lista conjunta, habrá elecciones como Plan B", indicó otra voz.



Bajo esa propuesta es que también alertaron a los jefes territoriales que la lógica será la misma para las unidades básicas. En donde gobierno el peronismo se le debe respetar la decisión al intendente, pero en los distritos donde no hay intendencias la situación cambia.



Allí la iniciativa es que se debe llegar a consensos donde idealmente el titular de la unidad básica provenga del kicillofismo. De otro modo, si no hay acuerdo entre los sectores la intención es resolverlo en las urnas.



“Nos pidieron que tengamos preparadas las listas locales en todos los distritos, pero que busquemos acuerdos con alguien del MDF presidiendo”, expresó a este medio un dirigente. De hecho, dio a conocer que se retomó la estrategia que realizaron de cara a las negociaciones del 7 de septiembre. En aquel cierre de listas para los comicios provinciales, el kicillofismo presentó sus propias boletas en los municipios, pero luego las mismas fueron retiradas al llegar a un acuerdo a las duras penas.



Hasta el momento no comenzaron las charlas con el kirchnerismo mientras el tiempo corre y el próximo paso es el martes 20. Ese día la Junta Electoral partidaria tendrá una nueva reunión y no será menos ya que existen tironeo por la carga de afiliaciones y la confección del padrón.



“Es mejor un PJ alineado con las necesidades del pueblo que con las del gobernador y su grupo”, manifestaron desde La Cámpora a La Tecla. La respuesta llegó después el encuentro en Villa Gesell y el panorama no ofrece vías de acuerdos entre las partes.



La confección del padrón es un tema más que sensible, sobre todo si se tiene en cuenta que en el kicillofismo piensan ir a elecciones internas el 15 de marzo en varios distritos y dejan la puerta abierta para hacerlo a nivel provincial. Este martes hubo movimientos en la Cámara de Senadores por parte del MDF, que llevó carpetas con afiliaciones que habían sido cargadas de manera virtual el 19 de diciembre.



El padrón debe publicarse el 22 de enero y los tiempos son ajustados. Fuentes partidarias señalaron que la elección “se mantiene el mismo día” y que “no hay forma” de alterar lo acordado. También indicaron que la Junta Electoral ya firmó la resolución correspondiente.



El 9 de enero se ratificó avanzar con el cronograma y se recordó que el padrón fue solicitado al Juzgado Federal N°1 de La Plata y retirado el 30 de diciembre. Además, se aprobó pedir habilitación de feria el 15 de enero para que el juzgado entregue un padrón actualizado con las fichas ingresadas hasta el 30 de diciembre, respetando la antigüedad de 180 días prevista en la Carta Orgánica.