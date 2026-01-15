15 de enero de 2026
OTRA VEZ SOPA
Con el termómetro on fire, Edenor dejó sin luz a medio millón de usuarios en el AMBA
Según se informó, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón. “Se está reponiendo el suministro”, aseguraron fuentes oficiales.
En medio de otro día con temperaturas extremas, un corte masivo del servicio de luz que presta Edenor afectó a varios barrios del norte y Sur del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
Según el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón, de Edenor. En total, evaluaron, se perdieron unos 3.000 MW de potencia eléctrica.
Las cifras de afectados oscilan entre los 500.000 y 800.000, aunque la empresa informó que la mitad del servicio había sido repuesto media hora después del apagón.
En tanto, desde la Secretaría de Energía de la Nación comentaron que “quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios. Falta otros 400.000 pero se está resolviendo”.
En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulogne y Tigre fueron algunas de las localidades que estuvieron sin energía. También se reportó problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares.
También desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora debido a un corte de suministro eléctrico. Sin embargo, con el correr de los minutos, hubo servicio limitado en el D entre Catedral y Pueyrredón, mientras que la H ya había recuperado el servicio normal. El resto de las líneas de subte funcionan con normalidad.
Por su parte, la línea del tren Mitre no estaban funcionando en los ramales Mitre y Suárez, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa. La línea del tren San Martín se encontraba con demoras en su funcionamiento y el ramal Sarmiento circulaba con normalidad.