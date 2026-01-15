Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de enero de 2026 OTRA VEZ SOPA

Con el termómetro on fire, Edenor dejó sin luz a medio millón de usuarios en el AMBA

Según se informó, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón. “Se está reponiendo el suministro”, aseguraron fuentes oficiales.

