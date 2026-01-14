Volver | La Tecla Nacionales 14 de enero de 2026 ECONOMÍA EN CRISIS

Desde este jueves, arancel 0% para celulares importados: ¿bajarán los precios?

El arancel para importar teléfonos fue anunciado por el Gobierno nacional. Ya se había reducido del 16% al 8% a partir de mayo. La industria señala que los celulares ya registraron bajas de hasta 30% en los últimos meses por la caída de la demanda

