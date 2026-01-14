14 de enero de 2026
EN PICADA
Costa trazó un preocupante panorama de lo que va de temporada
El ministro de Producción aseguró que entre el 1 de diciembre y el último fin de semana la afluencia de turismo en la Provincia cayó 2,4%. También bajaron la estadía promedio, el consumo y las compras con cuenta DNI.
En el transcurso de la primera Conferencia de Verano, que encabezó el gobernador Axel Kicillof en Villa Gesell, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, trazó un sombrío panorama respecto de los números de lo que va de la temporada estival en los balnearios provinciales.
El funcionario aseguró que “si tomamos los datos acumulados desde el 1 de diciembre hasta el último fin de semana en términos de flujo turístico, los números indican que nos visitaron 3.6 millones de turistas desde que arrancó esta temporada, lo que ratifica que Buenos Aires es la principal provincia como distrito turístico de Argentina”.
Sin embargo, evaluó que “cuando uno mira hacia atrás y compara, lo que vemos con la temporada anterior tenemos 2.4% menos de turistas. Alrededor de 90.000 turistas menos visitaron la Provincia en lo que va de la temporada. Si nos remontamos a dos temporadas atrás, casi 350.000 turistas menos visitaron la Provincia. Hubo una caída en la fluencia turística este año de más del 8%”.
“Tomando los relevamientos que hicimos en diciembre, la estadía promedio pasó de 3.4 días respecto al año anterior, que era de 3.6. En la segunda quincena la caída fue peor, porque este año la estadía promedio en la segunda quincena de diciembre fue de 3.8 días y el año pasado había sido de 4.1 días. Es decir, una caída del 7% en la cantidad de días en promedio que se quedan quienes visitan la Provincia”, agregó.
Con respecto al consumo, Costa “hubo una caída del 21% en lo que va de la temporada del consumo que realizan los turistas. Se desplomó el consumo con respecto a la temporada anterior, que ya había caído de una forma muy significativa. En la costa atlántica cayó con un casi 26% de caída del consumo promedio”.
El ministro también indicó una caída del 40% en los consumos de Cuenta DNI. “Estamos hablando de una temporada con menos turistas, que se quedan menos tiempo y que gastan menos. Eso se ve en el impacto económico que tiene para los bonaerenses que viven del turismo. En lo que va de la temporada, este año hemos recibido en términos de ingresos, casi un 10% menos que dos temporadas atrás", detalló.
Finalmente, con respecto a la ocupación hotelera, el ministro explicó que "en lo que va de la temporada tenemos un promedio provincial del 69% de ocupación, lo que significa la caída de un punto porcentual respecto al año pasado. Los hoteles también perdieron en ocupación en la mayoría de los destinos".
Acto seguido, tomó la palabra el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, quien resaltó: “Nosotros venimos trabajando en la posibilidad de que los veraniantes que son clientes del banco puedan sacar un crédito en el punto de destino. La idea es que cuando uno llega a un hotel o un balneario, pueda acceder a un crédito personal y la persona pueda acceder a través de Cuenta DNI”.
“El sostenimiento del consumo es con todas las acciones de verano que tiene Cuenta DNI esta temporada. Para la temporada tenemos una acción especial de 25% de descuento en comercios adheridos y balnearios. No podemos tapar el sol con las manos los problemas que hay en ingresos y capacidad de compra”, añadió.
Allí lanzó una frase picante contra el gobierno nacional y en respaldo hacia Kicillof: “Estamos entrando en, lo que nosotros creemos, son los últimos dos años de este gobierno. Asique sepan que desde la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente nuestro gobernador Axel Kicillof va a trabajar para ofrecerle a todos los argentinos una alternativa que nos permita tener un futuro para todos en 2027”.