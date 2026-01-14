Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2026 EN PICADA

Costa trazó un preocupante panorama de lo que va de temporada

El ministro de Producción aseguró que entre el 1 de diciembre y el último fin de semana la afluencia de turismo en la Provincia cayó 2,4%. También bajaron la estadía promedio, el consumo y las compras con cuenta DNI.

