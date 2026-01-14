14 de enero de 2026
EN MAR DE AJÓ
Previo a la reunión con el MDF, Kicillof tuvo una charla masiva con sectores productivos
El gobernador bonaerense retomó una actividad que le dio rédito años anteriores, reunir a referentes de sectores productivos para analizar la realidad del sector.
En la primera actividad de una jornada movida para Axel Kicillof, el gobernador bonaerense encabezó una reunión con distintos sectores productivos de la costa atlántica bonaerense para revisar la realidad del sector en un contexto marcado por la recesión económica, el cierre de empresas y la pérdida importante de puestos de trabajo.
En el Espacio Cultural Mar de Ajó, el mandatario bonaerense junto a parte de su gabinete escuchó la reflexión de los distintos sectores de la industria bonaerense. Escuchó de primera mano las reflexiones de las pymes junto la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Juan de Jesús.
Del encuentro participaron más de 300 representantes de sectores industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales, pesqueros y de la construcción, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.
Se trata de la primera reunión con sectores productivos de la temporada de verano y la primera actividad del Gobernador en una jornada caliente, donde además brindará una conferencia de prensa desde Villa Gesell junto al intendente Gustavo Barrera y luego tendrá una reunión con dirigentes del Movimiento Derecho a Futuro con las elecciones del PJ Bonaerense en el horizonte.
Durante su exposición, Kicillof afirmó: “Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”.
“Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo”, sentenció el mandatario bonaerense en un Espacio Cultural colmado.
En esa línea, añadió: “Pasaron más de dos años y la situación no sólo no mejora, sino que se sigue agravando: no es una cuestión de tener paciencia o esperar el paso del tiempo, esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos. La invitación está abierta para conversar con todos y todas: somos un Gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas”.
Durante la reunión, Magario señaló que “con políticas nacionales que apuntan a planchar los salarios y a destruir la producción, la cooperación entre la Provincia y el sector empresario se vuelve cada día más importante para apuntalar la temporada y sostener el empleo”. “No podemos permitir que las vacaciones sean un privilegio: tenemos que trabajar para que la economía se recupere y todos los trabajadores vuelvan a ver garantizados sus derechos”, indicó.
“Desde el Partido de la Costa celebramos este espacio de encuentro que tiene como fin escuchar y buscar soluciones conjuntas a las problemáticas que afectan a los sectores productivos y a toda nuestra comunidad”, subrayó el intendente de Jesús.