Municipio UCR busca prohibir "trapitos" y limpiavidrios

La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, adelantó que trabajan en un proyecto para restringir estas actividades en la vía pública. Estudian experiencias en otros distritos.

