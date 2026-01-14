14 de enero de 2026
RESTRICCIÓN
Municipio UCR busca prohibir "trapitos" y limpiavidrios
La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, adelantó que trabajan en un proyecto para restringir estas actividades en la vía pública. Estudian experiencias en otros distritos.
La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, adelantó que el municipio que conduce el intendente radical Miguel Ángel Lunghi trabaja en el desarrollo de un proyecto de ordenanza que busca "prohibir" la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública.
La funcionaria señaló a el medio local El Eco que la decisión partió de una serie de operativos de control realizados en distintos puntos de la ciudad por parte del personal de Centinela en Territorio.
En concreto, apuntó que el equipo del área realizó un trabajo de identificación persona por persona, procedimiento que, según dijo, es totalmente legal, y solicitó informes de antecedentes penales.
Entre los resultados, Marcieri reveló que "entre el 75 y el 80 por ciento" de los identificados "realizando tareas como limpiavidrios o cuidacoches" en las esquinas de Tandil "posee antecedentes penales".
En virtud de esa situación, sostuvo que "estamos viendo la posibilidad de elevar al Concejo Deliberante una norma".
Tras indagar en la legislación de municipios vecinos, estableció que las experiencias "no prohíben la actividad, sino que se regula" mediante la creación de un registro.
En ese sentido explicó que, si bien actualmente "no existe una norma que los regule", la limpieza en la vía pública se encuentra prohibida por el Código de Faltas Municipal y por la Ley de Tránsito, por lo que esas acciones "se podrían inmediatamente desalentar".
La funcionaria manifestó su desacuerdo con la creación de un listado oficial que autorice "a unos sí y a otros no" por la complejidad en establecer quién tiene derecho a ocupar el espacio público. Al respecto, analizó los antecedentes de ciudades como La Plata, donde existe una prohibición "desde hace más de 20 años" en ese sentido, pero que "no lo pudieron aplicar".
También mencionó los casos de Quilmes y Mar del Plata, donde se optó por registros para intentar "legitimar el trabajo en la vía pública".