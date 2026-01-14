14 de enero de 2026
TARIFAS
El Gobierno avanza con un aumento de peajes en rutas nacionales y convoca a una audiencia pública
El ajuste propuesto ronda el 19%, alcanzará autopistas clave y varios corredores del interior bonaerense, y se discute en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales. Estarían afectadas todas las rutas nacionales que pasan por la provincia, además de las autopistas
El gobierno nacional puso en marcha el mecanismo formal para actualizar los peajes de varias rutas y autopistas estratégicas del país. A través de una audiencia pública, se buscará validar un incremento tarifario que podría llegar al 19% y que impactará de lleno en los bolsillos de quienes circulan a diario por corredores clave del territorio nacional.
La iniciativa fue oficializada por la Dirección Nacional de Vialidad, que mediante la Resolución 42/2026 abrió el proceso de consulta ciudadana para modificar los cuadros tarifarios. La medida se inscribe en el avance del plan de privatización de Corredores Viales y alcanza a autopistas de alto tránsito como la Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba, además de numerosas rutas nacionales.
Entre los tramos más relevantes incluidos en la propuesta aparecen las rutas 3, 5, 7 y 205, aunque el ajuste también se extenderá a sectores de las rutas 8, 9 y 12, entre otras. Varias de estas trazas atraviesan la provincia de Buenos Aires, lo que anticipa un fuerte impacto en el flujo vehicular del conurbano y el interior bonaerense.
Según los valores preliminares que ya circulan, la tarifa mínima para automóviles en hora pico pasaría a ubicarse en torno a los $1500. Si bien el aumento no se aplicará de manera inmediata, el esquema tarifario quedará definido una vez concluido el trámite administrativo de participación ciudadana previsto por la normativa vigente.
La audiencia se desarrollará de manera virtual entre el 14 de enero y el 5 de febrero. Quienes deseen intervenir deberán inscribirse previamente a través de un formulario habilitado por Vialidad Nacional. De no mediar cambios sustanciales, los nuevos cuadros podrían comenzar a regir a partir de mediados de febrero.
Desde el Ejecutivo se explicó que el pedido de actualización fue elevado por Corredores Viales S.A., concesionaria de los Tramos I al X de la red vial nacional. En la documentación oficial se detalla que la revisión tarifaria busca cubrir costos operativos y garantizar el mantenimiento de la infraestructura en los corredores bajo su órbita.
Uno de los puntos que más ruido generó entre los usuarios es la eliminación de la diferencia de precio entre el pago manual y el sistema automático. Con el nuevo esquema, quienes utilicen TelePASE dejarán de contar con el descuento diferencial y abonarán el mismo monto que quienes pagan en efectivo, sin distinción por modalidad ni franja horaria.