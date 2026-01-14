Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2026 TARIFAS

El Gobierno avanza con un aumento de peajes en rutas nacionales y convoca a una audiencia pública

El ajuste propuesto ronda el 19%, alcanzará autopistas clave y varios corredores del interior bonaerense, y se discute en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales. Estarían afectadas todas las rutas nacionales que pasan por la provincia, además de las autopistas

