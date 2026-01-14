Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2026 INICIATIVA

La Provincia habilita a vecinos a generar energía renovable y su posterior comercialización

El Ministerio de Infraestructura aprobó el reglamento para proyectos de generación distribuida comunitaria. Incluye definición legal, requisitos técnicos, inscripción obligatoria en el RUGER y beneficios fiscales para los usuarios participantes.

