Miércoles, 14 enero 2026
14 de enero de 2026
DRAMATICO

Nene de 8 años permanece estable tras choque en La Frontera de Pinamar

El menor, identificado como Bastián, evoluciona clínicamente sin nuevas complicaciones luego de ser intervenido quirúrgicamente, aunque su estado sigue siendo crítico y reservado. No puede ser trasladado a un centro de mayor complejidad por el momento

El niño de 8 años que resultó gravemente herido en un violento choque ocurrido el lunes en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario local, donde presenta una evolución clínica estable aunque bajo estricta vigilancia médica.

Según el último parte médico difundido este miércoles, el pequeño Bastián se mantiene con soporte inotrópico para sostener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica. Desde su regreso del quirófano, donde el martes se le realizó un recambio del packing de contención hepática por inestabilidad hemodinámica, no ha requerido nuevas transfusiones de sangre, aunque sí recibió plasma. Los médicos aguardan los resultados de los estudios de laboratorio del día para ajustar el tratamiento, sin que se hayan registrado complicaciones adicionales hasta el momento.

El accidente se produjo alrededor de las 20 horas del lunes, cuando una camioneta Volkswagen Amarok blanca colisionó de frente con un UTV (vehículo todoterreno) negro y rojo marca CAN-AM. El menor viajaba en el UTV junto a su padre (quien conducía una camioneta sin responsabilidad en el hecho, según familiares), dos niñas de 7 y 9 años, y el conductor del vehículo todoterreno, un hombre de 30 años.

Como consecuencia del impacto, Bastián sufrió una grave lesión en el hígado y golpe en la cabeza, lo que le provocó hemorragia interna y lo llevó a ingresar inconsciente al hospital. Las dos niñas sufrieron traumatismos leves (una de ellas con fractura maxilar y fue derivada al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata), mientras que el conductor del UTV presentó una herida visible en el rostro.

La abuela del niño, Bettiana, había lanzado un emotivo pedido de cadena de oración y dadores de sangre en los días previos, destacando que “seguimos esperando, rezando y viendo minuto a minuto la evolución”. Los médicos indican que, por ahora, el traslado a un centro de mayor complejidad (como Mar del Plata) no es posible debido a la delicadeza del cuadro.
La familia y allegados continúan a la espera de novedades mientras Bastián lucha por su recuperación en terapia intensiva. La investigación sobre las circunstancias exactas del siniestro vial continúa en manos de las autoridades.

