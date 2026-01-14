Conflicto en Lustramax: cortes en Panamericana por despidos y deuda salarial

CRISIS PERMANENTE

Economías regionales: exportaciones en baja y márgenes en rojo disparan las alertas El Semáforo de Economías Regionales de Coninagro evidenció un deterioro en la cadena avícola, que dejó la zona verde tras meses de estabilidad. Precios que no acompañan la inflación, exportaciones en baja y costos crecientes explican el cambio de escenario. El dato se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre las tensiones estructurales de las economías regionales.