14 de enero de 2026
PROTESTA
Conflicto en Lustramax: cortes en Panamericana por despidos y deuda salarial
Trabajadores denuncian al menos 15 cesantías, incluido personal gremial, y reclaman sueldos y aguinaldos adeudados. La empresa rechazó la conciliación obligatoria y el Ministerio de Trabajo ordenó la reincorporación inmediata.
Trabajadores de Lustramax realizaron un corte total de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 35 en el partido bonaerense de Pilar, en protesta por una ola de despidos y deudas salariales. La medida fue acompañada por organizaciones de izquierda y se llevó a cabo inmediatamente después del peaje.
La acción forma parte de un conflicto que escaló en los últimos días. Los operarios ya habían impulsado otro bloqueo esta misma semana con el objetivo de visibilizar la situación y exigir la intervención del Estado.
El reclamo apunta contra la firma dedicada a la distribución de papelería, descartables, limpieza e higiene. Según denuncian los trabajadores, la empresa avanzó con al menos 15 despidos, entre ellos delegados y activistas gremiales, y mantiene deudas por aguinaldos, salarios y bonos pendientes.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos y dispuso retrotraer la situación laboral al 9 de enero. Sin embargo, los trabajadores aseguran que la empresa no acató la resolución y que incluso comunicó formalmente que no lo hará.
Ante esta negativa, el personal sostiene un estado de asamblea permanente y anunció nuevas medidas de fuerza si no hay cumplimiento. "Buscamos instancias de diálogo para que la empresa cumpla con los reclamos", expresó Leandro Gómez, delegado sindical en la planta.
Gómez señaló que la protesta en Panamericana contó con empleados de distintos turnos, familiares y trabajadores de otras firmas del Parque Industrial de Tortuguitas, donde se ubica Lustramax. “La idea es que algún organismo se acerque y llame a una reunión para destrabar la situación”, declaró a AM 750 durante la mañana del martes.
Por el momento, el conflicto se mantiene abierto y los trabajadores aguardan una respuesta de la empresa mientras sostienen su plan de lucha.