Buenos Aires 14 de enero de 2026 FALTA DE ACUERDO

UTA amenaza con nuevas medidas de fuerza tras fracaso de la paritaria

El escenario de un paro nacional de colectivos vuelve a cobrar fuerza tras el estrepitoso fracaso de la audiencia paritaria celebrada entre la UTA y las cámaras empresarias del sector. Por el momento, dos líneas clave de colectivos que conectan la zona sur del Conurbano con Capital Federal están de paro.

