14 de enero de 2026
La tensión en el PJ bonaerense expone la estrategia política de Kicillof de cara al 2027
El proceso electoral del justicialismo bonaerense expone tensiones internas por el padrón y el cronograma. Mientras se profundiza la disputa partidaria, Axel Kicillof ordena su tropa y proyecta su armado político más allá de la Provincia en un escenario atravesado por la carrera presidencial dentro del peronismo.
El recambio de autoridades en el justicialismo bonaerense reavivó la tensión entre los sectores que responden a Axel Kicillof y la conducción actual del PJ. La confección del padrón, las afiliaciones y el cumplimiento del cronograma electoral se convirtieron en ejes de una disputa que impacta de lleno en la estrategia política del Gobernador.
Durante los últimos días se registraron movimientos en la Cámara de Senadores bonaerense, con la presencia de dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro. Según pudo saber La Tecla, referentes del interior provincial acercaron documentación vinculada a afiliaciones cargadas de forma virtual tras la reunión del Consejo Provincial realizada en diciembre.
Ese mecanismo fue acordado como una excepción para destrabar conflictos en distritos con internas abiertas. Para su implementación se designaron responsables por sección electoral, con el objetivo de evitar sospechas cruzadas. Desde el kicillofismo participaron funcionarios, legisladores e intendentes que se presentaron personalmente para formalizar las afiliaciones.
Kicillof y el PJ: el eje de la disputa
En el Movimiento Derecho al Futuro destacaron el volumen de afiliaciones como una muestra de respaldo político, en medio de denuncias internas. Desde el camporismo respondieron que “aquel que no se afilió en estos cuatro años fue porque no quiso” y recordaron antecedentes de dirigentes cercanos al Gobernador dentro de la estructura partidaria.
Por lo pronto, el Gobernador encabezará el miércoles desde las 19 una reunión con ministros e intendentes del MDF. La convocatoria salió desde el lunes por la tarde y la intención es hacer un repaso de la situación política para actualizar panorama luego de la cumbre kicillofista de fines de diciembre en Ensenada.
En paralelo, circularon versiones sobre un posible cambio en la fecha de las elecciones partidarias, previstas para el 15 de marzo. Sin embargo, fuentes del PJ bonaerense señalaron que “la elección se mantiene el mismo día y ya está la resolución de la junta firmada”, y remarcaron que “no hay forma” de modificar lo acordado.
La Junta Electoral partidaria resolvió avanzar con el cronograma mientras aguarda definiciones de la Justicia Federal. En el acta del último encuentro se dejó constancia del pedido de un padrón actualizado que incluya afiliaciones presentadas hasta fines de diciembre, respetando los plazos establecidos por la Carta Orgánica.
Mientras tanto, el diálogo político entre los sectores que responden a Máximo Kirchner y Axel Kicillof permanece interrumpido. El foco inmediato está puesto en la presentación de candidaturas, prevista para febrero, en un contexto donde la disputa por la conducción del PJ se entrelaza con la proyección presidencial del mandatario bonaerense.
Kicillof encabezará un nuevo encuentro con ministros e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en la costa atlántica, con el objetivo de repasar la coyuntura política y de gestión. En su entorno admiten que la pelea partidaria es inseparable del armado nacional que el Gobernador busca consolidar de cara a los próximos años.