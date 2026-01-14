Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2026 TODO EN DISPUTA

La tensión en el PJ bonaerense expone la estrategia política de Kicillof de cara al 2027

El proceso electoral del justicialismo bonaerense expone tensiones internas por el padrón y el cronograma. Mientras se profundiza la disputa partidaria, Axel Kicillof ordena su tropa y proyecta su armado político más allá de la Provincia en un escenario atravesado por la carrera presidencial dentro del peronismo.

