13 de enero de 2026
LEGISLATURA
Senadores libertarios insisten con la Boleta Única y presentaron un proyecto de ley
La bancada encabezada por el senador Carlos Curestis presentó una iniciativa para implementar la misma boleta que se usó en las elecciones nacionales del 26 de octubre
Desde el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense quieren debatir durante este año la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, pese a la negativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además de varios posteos en redes sociales impulsando la iniciativa, la bancada libertaria insistió con un proyecto de Ley.
Tras perder estado parlamentario, el bloque de senadores de La Libertad Avanza presentó una iniciativa para tratarla en el recinto. El proyecto de ley lleva las firmas de Carlos Curestis, Matías de Urraza, Luciano Olivera, María Cecilia Martínez, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Betina Riva.
De acuerdo a la iniciativa, el bloque libertario propone establecer a la Boleta Única de Papel como sistema obligatorio de votación para todas las elecciones provinciales y municipales, incluyendo también las PASO, modificando de manera integral la Ley Electoral bonaerense N.º 5.109 y la Ley N.º 14.086.
Entre los fundamentos, los senadores violetas se apoyan en el éxito que tuvo la BUP en las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre, donde La Libertad Avanza se impuso ante Fuerza Patria en casi todo el territorio nacional. Se trata de una de las propuestas de reforma política que los libertarios tomarán como bandera en este 2026.
También deslizaron que impulsarán fuertemente la derogación definitiva de las elecciones PASO y la implementación de Ficha Limpia para todos los cargos electivos. Este nuevo proyecto de boleta única papel incluye la propuesta original del bloque libertario de 2024 enriquecido con el aporte de los nuevos integrantes y de la experiencia exitosa en las elecciones de octubre pasado.
Según el senador Carlos Curestis "la boleta única de papel ya no es una propuesta política es un pedido de la sociedad que demostró en las últimas elecciones que no hay impedimento para que el voto sea más claro y transparente". Por su parte, el legislador añadió: “Si buscamos la reforma política es imposible con los mismos de siempre y el status quo está garantizado con la lista sábana. No vinimos a la provincia a buscar el consenso con los que la destrozaron 40 años, vinimos a traer la libertad y eso empieza con elecciones transparentes".
Durante los primeros días del año, dirigentes de La Libertad Avanza se expresaron por redes sociales solicitando el tratamiento del proyecto en la Legislatura bonaerense. A partir de un posteo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se expidieron al respecto tanto Sebastián Pareja como Alejandro Carrancio.
“En la Provincia de Buenos Aires este paso es clave. La Boleta Única de Papel ordena el sistema, termina con las trampas y respeta de verdad la voluntad del votante. Implementarla es fortalecer la democracia”, sentenció el diputado nacional libertario.
En esa línea, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, aseguró: “La Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de @JMilei. Tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera y avala prácticas antidemocráticas, como las que hemos visto en los últimos días en relación con Venezuela”.
“Nuestros bloques de Diputados y Senadores en la Legislatura van a trabajar sin pausa hasta que la Boleta Única de Papel sea una realidad en la Provincia de Buenos Aires”, cerró el diputado nacional electo.