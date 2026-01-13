13 de enero de 2026
INTERIOR BONAERENSE
Un intendente reculó y no aplicará el impuesto al combustible
Tras varias críticas, un jefe comunal confirmó que no aplicará la tasa que fue impuesta en varios municipios
El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, resolvió no avanzar con la aplicación de la Tasa al Combustible que estaba en estudio en el distrito y que preveía un recargo del 2,5% sobre la compra de nafta, gasoil, gas o kerosene en las estaciones de servicio locales. La confirmación llegó durante una conferencia de prensa y puso fin a una discusión que venía generando ruido entre vecinos y sectores políticos.
La decisión se conoció horas antes de una nueva convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, ámbito donde deben debatirse y aprobarse las ordenanzas Fiscal e Impositiva. En ese marco, el jefe comunal optó por descomprimir el escenario y retirar del temario una iniciativa que había despertado fuertes cuestionamientos.
Sciaini explicó que la postura final estuvo atravesada por el clima social que se percibe en la ciudad. “No voy a mirar para otro lado frente a lo que dice la gente en la calle”, sostuvo el mandatario local, dejando en claro que la tasa quedará, al menos por ahora, fuera de la agenda. El mensaje buscó mostrarse en sintonía con el humor de los vecinos, en un contexto económico complejo.
Sin embargo, el intendente también remarcó que la situación financiera del municipio no es holgada. Reconoció las dificultades que atraviesan las arcas comunales, aunque insistió en que la prioridad fue atender el reclamo social y evitar sumar una carga más sobre el bolsillo de los contribuyentes de Roque Pérez.
En otro tramo de sus declaraciones, Sciaini apuntó directamente contra la oposición local y el escenario nacional. Recordó que desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, en diciembre de 2023, los combustibles registraron subas acumuladas de entre el 240 y el 270 por ciento, sin que esos incrementos se tradujeran en mayores recursos para los municipios.
En ese sentido, cuestionó la falta de reclamos hacia el Gobierno nacional por parte de los concejales opositores. Según planteó, el fuerte aumento de los precios en surtidor impacta de lleno en los vecinos, pero no genera ningún tipo de compensación para las comunas, que deben seguir prestando servicios con presupuestos cada vez más ajustados.
La marcha atrás con la Tasa al Combustible reordena el debate político local y le quita presión a una asamblea que se anticipaba tensa. De todos modos, el trasfondo económico sigue presente y promete colarse en la discusión de las ordenanzas, donde el oficialismo deberá explicar cómo equilibrar las cuentas sin sumar nuevos tributos que generen rechazo social.