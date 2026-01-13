Kicillof junta a intendentes del MDF entre la gestión, la interna y su carrera presidencial

Axel Kicillof protagonizará un encuentro con funcionarios e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el distrito de Villa Gesell. Se trata de la primera reunión política del año en medio de recorridas de gestión, pero con la interna a flor de piel por la disputa de la conducción del PJ bonaerense. Además, la proyección presidencial del Gobernador será otro de los puntos a abordar.



La Tecla pudo saber que las invitaciones fueron cursadas el lunes por la tarde por medio de quien será el anfitrión, el jefe comunal Gustavo Barrera. El mandamás propuso hacer el encuentro y luego de varias comunicaciones con dirigentes de peso obtuvo el visto bueno del primer mandatario.



La reunión se llevará a cabo a casi un año de aquella cumbre que se hizo en el mismo distrito y que 45 alcaldes le pidieron a Kicillof que desdoble la elección provincial. Fue el inicio de un proceso que decantó en la emancipación del Gobernador de Cristina Fernández, la consolidación del kicillofismo y el primer paso hacia la victoria obtenida en las urnas el 7 de septiembre de 2025.



Con un contexto diferente, ahora se espera la presencia de varios dirigentes para repasar la coyuntura. Será alrededor de las 19, luego de que concluya la conferencia de prensa que brindará el mandatario junto a miembros del gabinete con la lupa puesta en la temporada de verano y los sectores productivos.



La reunión estará cruzada por los desafíos de la gestión bonaerense y el impacto en la economía de los municipios con un plan de ajuste por parte del gobierno nacional. Las políticas económicas de Javier Milei hacen estragos en los distritos y también en las arcas provinciales, mientras los gremios esperan definiciones sobre las paritarias salariales.



“No venimos a repetir el pasado, sino a construir el futuro”, dijo Kicillof el 22 de diciembre en Ensenada en el acto de cierre de año del MDF con la presencia de 1.500 dirigentes. El mandatario sostuvo busca construir “una alternativa sin sectarismos, una alternativa sin perder tiempo en las internas”.



En aquella oportunidad, manifestó que “venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”. “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia”, añadió.



“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, afirmó.



Las palabras vertidas serán el telón que acaparen las perspectivas políticas de su espacio al tiempo que habrá espacio para abordar una actualización del estado de situación de la discusión por el PJ bonaerense. El MDF encaró un fuerte proceso de afiliaciones con la intención de mostrar su desarrollo y desplazar de la conducción a La Cámpora.



La vicegobernadora Verónica Magario gana terreno en el MDF para posicionarse como la principal candidata para presidir el justicialismo. El objetivo es desbancar a Máximo Kirchner del sillón y en el kirchnerismo dan pelea con la intención de sostener el mando del partido.