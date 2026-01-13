Tras otro aumento en la tarifa, la oposición pone la mira en la VTV: qué proponen

CLIMA TENSO
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Con el leit motiv “Más libertad, menos curro”, el platense adelantó que su proyecto buscará modificar el artículo 16 de la Ley 13.927, con lo que la VTV la podría realizar cualquier taller o persona jurídica “que cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación”.
El aumento de la VTV de $1.108 en 2020 a $97.057 en 2025 es un delirio. No es prevención, es un negocio. Propongo frenar aumentos y abrir la VTV a talleres y concesionarias. Basta de retener registros. Más libertad, menos curro. pic.twitter.com/Y9jTELZttB— Francisco Adorni (@franciscoadorni) January 9, 2026