SEGURIDAD EN CUESTIÓN

Tras otro aumento en la tarifa, la oposición pone la mira en la VTV: qué proponen

El diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para eliminarlo. En tanto, su par libertario Francisco Adorni propone la participación de talleres privados.

“Cuando comience el año legislativo, lo primero que presentaré en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires será la eliminación de la VTV, que propuse hace cinco meses”, aseguró el diputado provincial Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, en sus redes sociales.

Fue luego de que el Gobierno bonaerense autorizase un nuevo aumento en la tarifa de la revisión del 21%, que comenzará a regir el 16 de enero. El incremento llevará la tarifa básica en $97.057,65 con IVA incluido para los vehículos de hasta 2.500 kilos.

El legislador “lilito” ratificó que impulsará su iniciativa, argumentando que “la VTV es un gasto que no salva vidas. El problema está en las rutas abandonadas, no en los autos”. En tal sentido, explicó que la verificación “pretende mostrar preocupación por la seguridad vial, pero no hay ocupación genuina del problema”, ya que -dijo- los desperfectos mecánicos explican menos del 1% de los siniestros de tránsito.

Tras otro aumento en la tarifa, la oposición pone la mira en la VTV: qué proponenEn cuanto al destino de los fondos recaudados, De Leo evaluó que “en 2026, solo en Bahía Blanca, nos van a sacar unos 10 mil millones con la VTV”, cuestionando que esos fondos no se hayan destinado a obras de infraestructura vial desde 1996.

Por su parte, su par libertario Francisco Adorni, cuestionó los aumentos y avisó que presentará un proyecto para habilitar a los talleres privados y concesionarias a participar del control de vehículos.

Al respecto, el legislador de La Libertad Avanza sostuvo: “Ese service que vos hacés, también deberá incluir control de seguridad sobre tu vehículo, mientras que la licencia de conducir no se te deberá secuestrar más de tener la VTV vencida”.Con el leit motiv “Más libertad, menos curro”, el platense adelantó que su proyecto buscará modificar el artículo 16 de la Ley 13.927, con lo que la VTV la podría realizar cualquier taller o persona jurídica “que cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación”.

En un video que compartió en sus redes sociales, Adorni sostuvo que su intención es devolverle la plata al contribuyente, y comentó que propondrá limitar los aumentos desproporcionados en el servicio.
 

