Ignacio Torres: “Mientras yo sea gobernador, no se va a vender ni una sola hectárea de bosque”
El mandatario se refirió a las versiones que indican que detrás de los incendios forestales hay un negocio inmobiliario. Agregó que los hechos “nada tienen que ver” con comunidades mapuche, con quienes “vivimos en total armonía”
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, aseguró que “en Chubut no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo”, tras hablar de las versiones que indican que el origen de los incendios forestales que ya afectaron más de 12 mil hectáreas en la provincia pueden estar relacionados a negocios inmobiliarios.
Torres remarcó que “tampoco vamos a tolerar usurpaciones de ningún tipo en las tierras que fueron afectadas por el fuego, a diferencia de lo sucedido después del incendio de 2021 en Las Golondrinas".
“A la estupidez hay que combatirla con la verdad”, sostuvo de manera enfática, y agregó que “Hay muchísimas operaciones que apelan a una especulación inmobiliaria. Es imposible y puedo dar garantía de que, mientras yo sea gobernador, no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en mi provincia, quemado o no quemado, porque nuestra Constitución lo prohíbe en el artículo 105”, aseguró.
En declaraciones a un canal de televisión, el mandatario enfatizó: "Es importante decirlo con absoluta claridad: las tierras que forman parte de un Parque Nacional, como Los Alerces, no se pueden vender ni cambiar de destino, porque así lo establece la Ley Nacional de Parques. A la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut, las leyes se respetan", manifestó.
El mandatario se volvió a expresar a favor de que investigue la justicia el origen de los incendios y en aplicar sanciones a quienes hayan cometido los siniestros. “Para nosotros es muy importante que se esclarezca y se investigue, y es muy importante que la pena sea ejemplar”, afirmó, en referencia a los avances en la investigación que lleva adelante la policía de la provincia junto con la fiscalía.
Respecto de la versión que circuló acerca de una posible vinculación de comunidades originarias con los hechos investigados, Torres lo descartó de manera categórica: “Nosotros vivimos en total armonía con el pueblo mapuche, es gente de bien y gente de trabajo. Los conflictos que hemos tenido, desalojos, denuncias y este personaje que estuvo preso no tiene nada que ver con las comunidades, sino que son chantas que cometen delitos”, sostuvo.
“Quien haya hecho esto, no importa de qué ideología o etnia sea, tiene que ir preso y pagar como corresponde”, agregó.
En sus redes sociales, Torres publicó un fragmento de la entrevista con el medio porteño para reforzar su mensaje: