13 de enero de 2026
CUENTAS PUBLICAS
Alarma en las cuentas bonaerenses: la situacion fiscal PBA terminó el 3T 2025 con déficit
El último informe de Politikon expone que la situacion fiscal PBA mostró un desbalance relevante en el 3T de 2025, con gastos creciendo por encima de los ingresos y un rojo financiero superior al promedio provincial. En términos comparativos, la provincia exhibió un resultado primario negativo del 0,7% sobre sus recursos corrientes.
La situacion fiscal PBA registró en el tercer trimestre de 2025 un resultado primario negativo, en un contexto de desaceleración del crecimiento real de los ingresos y una expansión mayor del gasto. Según datos oficiales procesados por Politikon, la provincia finalizó el período con un desequilibrio que impactó directamente en su resultado financiero.
Durante el período analizado, los ingresos totales de la provincia de Buenos Aires alcanzaron los $24,8 billones, mientras que el gasto primario ascendió a $25,3 billones. Esa dinámica derivó en un déficit primario de $520.374 millones, reflejando tensiones persistentes en la situacion fiscal PBA frente al resto de las jurisdicciones.
Al incorporar el pago de intereses de deuda, que totalizó $881.523 millones, el resultado financiero bonaerense profundizó el rojo. El gasto total trepó a $26,2 billones y el déficit financiero se ubicó en $1,4 billones, consolidando uno de los desequilibrios más elevados del conjunto provincial relevado.
Situacion fiscal PBA en el contexto nacional
En términos comparativos, la situacion fiscal PBA contrastó con el consolidado de 19 jurisdicciones, que en conjunto mostró un resultado primario positivo equivalente al 2,5% de los ingresos totales. La provincia, en cambio, exhibió un resultado primario negativo del 0,7% sobre sus recursos corrientes.
El informe también detalla que los ingresos bonaerenses crecieron 5,3% real interanual, por debajo de varias provincias y del promedio consolidado. Al mismo tiempo, los gastos totales avanzaron 18,7% real, ampliando la brecha entre recursos y erogaciones y presionando la situacion fiscal PBA.
De acuerdo con Politikon, el escenario refleja una combinación de menor dinamismo en los ingresos y rigidez del gasto, especialmente en un contexto de alta nominalidad. La evolución observada en el tercer trimestre de 2025 deja a la situacion fiscal PBA como uno de los principales focos de atención dentro del mapa fiscal subnacional.