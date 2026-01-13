Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de enero de 2026 CUENTAS PUBLICAS

Alarma en las cuentas bonaerenses: la situacion fiscal PBA terminó el 3T 2025 con déficit

El último informe de Politikon expone que la situacion fiscal PBA mostró un desbalance relevante en el 3T de 2025, con gastos creciendo por encima de los ingresos y un rojo financiero superior al promedio provincial. En términos comparativos, la provincia exhibió un resultado primario negativo del 0,7% sobre sus recursos corrientes.

