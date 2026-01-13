13 de enero de 2026
POR RESOLUCIÓN
Lotería habilitó a las agencias hípicas a poner un pie en el juego online
En la provincia de Buenos Aires ahora habrá cambios en el esquema regulado de apuestas digitales. En qué consiste la medida y qué alcance tiene sobre los actores del sistema.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos autorizó oficialmente a las Agencias Hípicas de la provincia de Buenos Aires a operar como canal de registro de apostadores para las empresas licenciatarias del juego online. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 17-IPLYCMGGP-2026 y forma parte del proceso de integración del sistema hípico al esquema regulado de apuestas digitales que rige en la Provincia desde 2019.
La medida responde a los cambios tecnológicos y a la expansión del juego en línea, que motivaron reclamos y gestiones de la Cámara Argentina de Agencias de Turf (CAAT) ante la autoridad regulatoria.
En los considerandos de la norma se detalla que el avance de plataformas digitales y la necesidad de captar público apostador mediante medios informáticos, telemáticos e interactivos hacen imprescindible ampliar las actividades de las agencias hípicas, habilitando su participación en el proceso comercial del juego online.
En concreto, las agencias podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de registrarse como apostadores de cualquiera de las licenciatarias autorizadas de juego online en la provincia.
Para ello, será necesario suscribir contratos de adhesión entre los agentes hípicos y las empresas, de manera directa o a través de la CAAT, que podrá actuar en representación de las agencias. La resolución aclara que esos convenios no serán exclusivos y que los agentes podrán vincularse con una o con todas las licenciatarias que así lo soliciten.
Otro de los puntos centrales del texto establece que el vínculo comercial entre licenciatarias, agentes hípicos y la CAAT no será responsabilidad del Instituto, deslindando a la autoridad de aplicación de posibles controversias contractuales.
Al mismo tiempo, fija criterios uniformes para el esquema de comisiones que percibirán las agencias por la actividad de los apostadores registrados, las cuales serán determinadas por la Dirección Provincial de Juegos y Explotación. Además, los incentivos mínimos destinados a los usuarios que se registren mediante las agencias deberán ser informados para su aprobación junto con las comisiones.
La resolución también define aspectos operativos. Las agencias hípicas podrán destinar un espacio específico dentro de sus locales para registrar usuarios y ofrecer medios tecnológicos para que puedan apostar en las plataformas, aunque dicho sector no podrá superar el 40% de la superficie total del establecimiento. En paralelo, el Instituto fijará lineamientos de imagen y publicidad para garantizar una promoción uniforme dentro del circuito hípico.
El mecanismo administrativo prevé que las licenciatarias y la Cámara notifiquen los contratos celebrados a la Dirección Provincial de Juegos y Explotación, a la Dirección Provincial de Hipódromos y Casinos y a los hipódromos oficiales de La Plata y San Isidro, que son los titulares de las agencias según la normativa vigente. La duración de los contratos estará sujeta al plazo de las licencias, salvo que el agente decida rescindir con un aviso previo de 60 días.
Con esta resolución, el IPLyC habilita por primera vez una articulación formal entre el sistema hípico tradicional y el ecosistema de apuestas digitales reguladas, en un contexto de crecimiento sostenido del juego online y de reconfiguración de los canales comerciales del sector. La norma fue firmada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, y publicada en el Boletín Oficial provincial.