La Tecla Buenos Aires 13 de enero de 2026

Lotería habilitó a las agencias hípicas a poner un pie en el juego online

En la provincia de Buenos Aires ahora habrá cambios en el esquema regulado de apuestas digitales. En qué consiste la medida y qué alcance tiene sobre los actores del sistema.

