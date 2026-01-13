Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de enero de 2026 PAGA DIOS

El PROFIDE dejó un tendal de cheques rebotados y asoma la judicialización

El proceso de eliminación del fondo fiduciario tiene una serie de inconsistencias en el que no fueron cancelados compromisos con el sector privado. Sin fecha de pago para los acreedores se abre la posibilidad de ir hacia la vía judicial.

