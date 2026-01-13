13 de enero de 2026
PAGA DIOS
El PROFIDE dejó un tendal de cheques rebotados y asoma la judicialización
El proceso de eliminación del fondo fiduciario tiene una serie de inconsistencias en el que no fueron cancelados compromisos con el sector privado. Sin fecha de pago para los acreedores se abre la posibilidad de ir hacia la vía judicial.
La eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) deja un mar de dudas en torno al proceso de liquidación de deudas. Hasta el momento el Gobierno bonaerense no canceló los compromisos y crece la posibilidad de que los acreedores realicen acciones legales para cobrar lo que les corresponde.
Desde el ministerio de Hábitat se emitieron órdenes de pago de los certificados para que sean cancelados el 11 de diciembre, antes de la liquidación del PROFIDE que se hizo efectiva el 15 de diciembre con la oficialización de la Ley de Presupuesto 2026. En ese marco, la cartera conducida por Silvina Batakis les comunicó a las empresas que iban a cobrar en esa fecha.
Muchas empresas emitieron cheques para esa fecha, pero el PROFIDE, que era presidido por Nicolás Serafini, no cumplió con esas órdenes y no pagó. Por ese motivo, muchas empresas se encontraron después con cheques rebotados porque nunca ingresó a sus cuentas el dinero de los certificados.
El problema ahora es que no hay fecha de pago de los certificados, cuando en rigor por cuestiones legales el fideicomiso debió haber sido cerrado sin deudas, lo que constituye a todas luces una grave irregularidad. El fideicomiso fue disuelto con deuda - que jurídicamente está prohibido- y el traspaso que se hizo a Provincia se realizó sin fecha de cobro de los certificados atrasados.
Las autoridades del PROFIDE quedan de esta manera a tiro de acciones legales por parte de las empresas perjudicadas, y esas responsabilidades podrían alcanzar a funcionarios provinciales. Además, al vencer el plazo de pago de los certificados empiezan a correr las actualizaciones diarias por el Valor Unidad de Vivienda (UVI) que actualiza a diario el Banco Nación.
Para dimensionar cómo crece la deuda una vez vencidos los certificados, la UVI en noviembre estaba a 1.176 pesos. El primero de enero su valor era de 1.261 pesos, y ayer, 12 de enero, cerraron a 1.272 pesos.
Como ya contó La Tecla, la Ley N° 15.557 dispuso la disolución y liquidación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) y del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura (PROMEI).
En ese marco, el Instituto de la Vivienda absorberá obras, operatorias y responsabilidades del PROFIDE, garantizando la continuidad de obligaciones durante el proceso de liquidación. La normativa también ordena habilitar mecanismos para la cancelación anticipada de instrumentos financieros provinciales vigentes a favor del Fondo antes de transferir activos remanentes.
Según trascendió, el PROFIDE mantendría una deuda cercana a los $19 mil millones con empresas que ejecutan obras, generando incertidumbre entre acreedores por demoras en los pagos, pese a que el Fondo tendría superávit. La ley prevé que, tras la disolución y una vez transferidos los remanentes a los fideicomisarios, esos fondos deberán pasar al Tesoro Provincial en un plazo de 120 días, con comunicación a la Legislatura. Además, el Ministerio de Economía quedó facultado para realizar adecuaciones administrativas necesarias.
Desde el sector privado advierten que el atraso en pagos incrementa montos adeudados, más aún en un escenario económico volátil y con impacto en la actualización de precios de la construcción.
En este contexto, adquieren relevancia las UVIs (Unidades de Vivienda), que ajustan contratos de obra vinculados a vivienda y se actualizan según el Índice del Costo de la Construcción del INDEC.
La Provincia ya cuenta con un esquema de precios basado en UVIs mediante el Decreto 635/2021, que permite cotizar obras en pesos y en su equivalente en UVIs, facilitando actualizaciones automáticas sin recurrir a redeterminaciones tradicionales.