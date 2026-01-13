Apps
Mattel lanza la primera Barbie con autismo: un paso hacia la inclusión y la neurodiversidad

Se presentó oficialmente este modelo que representa a una persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

De forma reciente, la empresa Mattel se puso manos a la obra junto a la Autistic Self Advocacy Network (ASAN) y personas autistas para crear un modelo de muñeca Barbie.

De esta manera, se busca reflejar de manera auténtica algunas experiencias comunes dentro del espectro.

La muñeca incorpora detalles cuidadosamente pensados: su mirada está ligeramente desviada hacia un lado, representando la tendencia de muchas personas autistas a evitar el contacto visual directo; cuenta con articulaciones adicionales en codos y muñecas que permiten simular movimientos repetitivos de estimulación sensorial conocidos como stimming.

También incluye auriculares rosas con cancelación de ruido para ayudar con la sensibilidad auditiva; trae un fidget spinner rosa que realmente gira, como herramienta de autorregulación; y posee una pequeña tableta rosa que simula un dispositivo de Comunicación Aumentativa y Alternativa basado en símbolos. Además, viste ropa cómoda y holgada.

La muñeca ya se encuentra disponible en tiendas y comercios, y su precio ronda los doce dólares. 

Asimismo este juguete histórico tiene un compromiso y ya ha incluido otros modelos y versiones con ceguera, sordera, diabetes, entre otros.

 

