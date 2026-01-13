Volver | La Tecla Nacionales 13 de enero de 2026 CIFRAS OFICIALES

Indec publica inflación de diciembre: prevén aceleración mensual pero menor nivel anual desde 2017

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo la cifra más baja desde 2017.

