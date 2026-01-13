13 de enero de 2026
TABLERO ABIERTO
Santilli sale a blindar la reforma laboral y consolida el apoyo de los gobernadores
El ministro del Interior inició una gira federal para asegurar votos clave en el Congreso. Chaco fue la primera escala de una estrategia que combina reforma laboral, deuda provincial y obra pública. La gira federal recién comienza y se extenderá por al menos diez provincias. En la Casa Rosada reconocen que el futuro de la reforma laboral se juega en la relación con los gobernadores.
El ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó este mediodía en Resistencia en el marco de una intensa gira política por las provincias aliadas y dialoguistas. El objetivo central fue garantizar el respaldo legislativo del gobernador chaqueño Leandro Zdero a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en febrero.
El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios clave del gabinete provincial. La reunión funcionó como una mesa de negociación política, con la reforma laboral como eje y la situación financiera de Chaco como moneda de cambio.
Tras la reunión, Zdero expresó un respaldo explícito al proyecto impulsado por la Casa Rosada. Sostuvo que la iniciativa es una “herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal”, y planteó la necesidad de actualizar un régimen laboral que, según dijo, responde a una matriz productiva agotada.
Uno de los puntos que más interés generó fue la reducción de cargas sociales. El gobernador celebró la posibilidad de bajar las contribuciones patronales a un piso del 5%, al considerar que permitiría incorporar trabajadores y sostener puestos existentes en un contexto económico adverso.
A cambio del acompañamiento político, el mandatario chaqueño puso sobre la mesa la crítica situación financiera provincial. Reclamó respaldo nacional para reprogramar una deuda que calificó como “asfixiante” y que atribuyó a la herencia dejada por la gestión de Jorge Capitanich.
En materia de obra pública, Chaco solicitó garantías para la continuidad de proyectos estratégicos. Entre ellos se destacan el Segundo Acueducto del Norte, con financiamiento nacional por 80.000 millones de pesos, y la interconexión logística con Corrientes a través del fortalecimiento portuario.
La visita de Santilli también tuvo una lectura estrictamente parlamentaria. Tras los traspiés del oficialismo en el debate del Presupuesto 2026, el Gobierno busca asegurar al menos dos de los tres votos chaqueños en el Senado para la sesión prevista en febrero.
La gira federal recién comienza y se extenderá por al menos diez provincias. En la Casa Rosada reconocen que el futuro de la reforma laboral se juega en la relación con los gobernadores, convertidos en actores decisivos para inclinar la balanza legislativa sin romper el delicado equilibrio fiscal.