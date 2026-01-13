Volver | La Tecla Nacionales 13 de enero de 2026 TABLERO ABIERTO

Santilli sale a blindar la reforma laboral y consolida el apoyo de los gobernadores

El ministro del Interior inició una gira federal para asegurar votos clave en el Congreso. Chaco fue la primera escala de una estrategia que combina reforma laboral, deuda provincial y obra pública. La gira federal recién comienza y se extenderá por al menos diez provincias. En la Casa Rosada reconocen que el futuro de la reforma laboral se juega en la relación con los gobernadores.

