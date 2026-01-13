Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de enero de 2026 CRISIS EN LOS COLECTIVOS

Paritarias y subsidios: la puja por el modelo de financiamiento en el transporte

Las paritarias con los choferes arrancan en medio de una disputa entablada por los empresarios para que vuelvan los subsidios por oferta, un esquema por el cual las empresas cobran por kilómetros recorridos y no por cantidad de pasajeros.

