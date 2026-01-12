12 de enero de 2026
FENÓMENO CLIMÁTICO
Mini tsunami en la costa atlántica: un muerto en Mar Chiquita y destrozos en Mar del Plata
Una situación totalmente inusual en la costa atlántica bonaerense causó la muerte de una persona y decenas resultaron heridas. En La Feliz hubo una crecida del mar que preocupó a miles de turistas que vacacionaban en las playas.
Un hecho totalmente inesperado se vivió esta tarde en la costa atlántica bonaerense cuando el océano tuvo un comportamiento poco usual. Los turistas que disfrutaban de la plata comenzaron a observar cómo el agua se retiraba de manera llamativa para luego regresar con una fuerza poco habitual, generando corridas, gritos y momentos de fuerte tensión en varios sectores de la costa.
Además de lo ocurrido en Mar del Plata, en Santa Clara del Mar, localidad de Mar Chiquita, hubo un fenómeno similar que dejó un saldo de una persona fallecida y decenas de heridos.
De acuerdo a los comentarios de diversos testigos, el fenómeno se produjo pasadas las 16.30 y afectó a distintos balnearios de la ciudad. El mar avanzó de forma abrupta y en algunos puntos habría llegado hasta 60 metros dentro de la playa, arrastrando todo lo que encontraba a su paso.
Las zonas más comprometidas fueron El Torreón y Punta Mogotes, donde el impacto fue mayor por la cantidad de gente presente. Situaciones similares se registraron también en Santa Clara del Mar y La Caleta, localidades del partido de Mar Chiquita, donde el escenario se repitió casi en simultáneo. Todo ocurrió en un contexto de fuertes ráfagas de viento, que potenciaron el desconcierto.
La intervención de los guardavidas fue clave para evitar consecuencias más graves. Varias personas quedaron atrapadas en el agua sin poder hacer pie debido al oleaje repentino, lo que obligó a rescates contrarreloj. Aunque no se informaron heridos de gravedad, el susto fue generalizado y muchos optaron por retirarse de la playa tras el episodio.
Los relatos de quienes estuvieron allí reflejan la magnitud del momento vivido. Algunos compararon la escena con un tsunami por la velocidad y la fuerza del avance del agua. Otros contaron que los guardavidas no daban abasto y que incluso los propios bañistas tuvieron que colaborar para asistir a personas mayores y a chicos que quedaron en medio del oleaje.
El episodio duró alrededor de diez minutos, pero fue suficiente para encender alarmas y generar preocupación. Con el correr del tiempo, la situación se normalizó y el mar volvió a su nivel habitual. Tanto desde el sector de guardavidas como desde la cámara de balnearios confirmaron que no quedaron consecuencias materiales de gran consideración, más allá del susto y de algunas pérdidas menores.
Más allá de la calma posterior, el hecho dejó una postal poco común en la ciudad y reavivó el debate sobre la necesidad de prestar atención a las condiciones del mar, incluso en jornadas de playa que parecen ideales. Mar del Plata vivió una tarde distinta, marcada por una ola gigante que nadie vio venir.