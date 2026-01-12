Volver | La Tecla Municipios 12 de enero de 2026 FENÓMENO CLIMÁTICO

Mini tsunami en la costa atlántica: un muerto en Mar Chiquita y destrozos en Mar del Plata

Una situación totalmente inusual en la costa atlántica bonaerense causó la muerte de una persona y decenas resultaron heridas. En La Feliz hubo una crecida del mar que preocupó a miles de turistas que vacacionaban en las playas.

Compartir