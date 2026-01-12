Volver | La Tecla Municipios 12 de enero de 2026 CONFLICTO SALARIAL

Guardavidas de Villa Gesell endurecieron la protesta y marcharon hasta la casa de Barrera

Tras una movilización en el centro, los trabajadores del operativo de seguridad en playa profundizaron el reclamo y llevaron el malestar al plano político, en medio de negociaciones que siguen sin respuesta concreta.

