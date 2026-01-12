12 de enero de 2026
CONFLICTO SALARIAL
Guardavidas de Villa Gesell endurecieron la protesta y marcharon hasta la casa de Barrera
Tras una movilización en el centro, los trabajadores del operativo de seguridad en playa profundizaron el reclamo y llevaron el malestar al plano político, en medio de negociaciones que siguen sin respuesta concreta.
El conflicto entre los guardavidas de Villa Gesell y el municipio sumó un nuevo capítulo el fin de semana pasado, cuando los trabajadores del sector realizaron una protesta que incluyó una movilización por distintos puntos de la ciudad y culminó frente a la vivienda del intendente kicillofista Gustavo Barrera. La medida buscó visibilizar un reclamo que, según expresaron, lleva semanas sin soluciones de fondo.
La jornada comenzó con una concentración en una de las zonas céntricas, donde los guardavidas expusieron su malestar por las condiciones laborales y la falta de avances en las conversaciones con el Ejecutivo local. Con carteles, bombos y cánticos, remarcaron que su tarea resulta clave para la seguridad de residentes y turistas, especialmente en plena temporada alta.
Con el correr de las horas, la protesta fue tomando mayor intensidad. Desde el grupo de trabajadores explicaron que decidieron trasladarse hasta la casa del jefe comunal ante la ausencia de respuestas formales. “Necesitamos que nos escuchen y que el conflicto deje de patearse para adelante”, fue una de las consignas que se repitió durante la marcha.
La llegada a la vivienda del intendente Barrera elevó la tensión, aunque no se registraron incidentes mayores. Allí, los manifestantes insistieron con la necesidad de una convocatoria urgente a una mesa de diálogo que contemple mejoras salariales y condiciones acordes a la responsabilidad que implica el cuidado de miles de bañistas por día.
El conflicto no es nuevo y viene arrastrándose desde el inicio de la temporada, con cruces públicos y advertencias de posibles nuevas medidas. Los guardavidas sostienen que el desgaste es cada vez mayor y que la protesta en la casa del intendente fue un gesto extremo para marcar la gravedad de la situación.
Mientras tanto, la incertidumbre sigue latente en Villa Gesell. Los trabajadores adelantaron que, de no haber avances reales, evaluarán profundizar el plan de lucha, al tiempo que reclaman que el municipio dimensione el impacto que el conflicto puede tener en la seguridad en las playas y en la imagen del principal destino turístico del distrito.