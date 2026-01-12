12 de enero de 2026
COSTA ATLÁNTICA
Kicillof tuvo su primera aparición del 2026: respaldo a los intendentes y críticas a Nación
El gobernador se dirigió a General Alvarado para dar el puntapié inicial del programa Escuelas Abiertas de Verano, que cuenta con más de 1.700 sedes para desarrollar actividades recreativas y deportivas.
Tras un breve receso, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo su primer acto público del año. Fue en General Alvarado junto al intendente local, Sebastián Ianantuony, para estrenar el programa Escuelas Abiertas de Verano. También estuvo presente la nueva directora general de Cultura y Educación Flavia Teriggi.
Durante su intervención, el mandatario bonaerense destacó el programa “que ofrece una solución totalmente gratuita para quienes no pueden pagar una colonia: los chicos y chicas pueden acceder a un espacio para divertirse, con contenidos culturales y deportivos, mientras sus padres continúan con sus actividades”.
“Es el resultado de una inversión muy importante, que alcanza a los 135 municipios, para que todas las familias bonaerenses puedan también disfrutar del verano”, añadió el gobernador en su discurso.
Kicillof tuvo su primera aparición en un año cargado de tensiones y rosca política. Además de continuar con su armado nacional con la mira puesta en el 2027, el gobernador sigue de cerca la disputa por la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, donde se acercan tiempos de fuertes negociaciones entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
A su vez, continuará con sus recorridas por distintos destinos turísticos para reunirse con sectores productivos y realizar sus ya tradicionales conferencias de verano, como realiza cada año en temporada alta. Se espera que la primera conferencia sea en San Pedro, distrito gobernado por el intendente Cecilio Salazar, mientras que se reunirá con empresarios en Chascumús.
Por su parte, el mandatario sacó chapa de sus políticas públicas: “Sin la presencia tan fuerte de las distintas políticas públicas provinciales para apuntalar el turismo y la actividad sería imposible ver una temporada como la que estamos viviendo en toda la provincia de Buenos Aires”.
“Tenemos playas hermosas, sierras y lagunas para que todos los argentinos disfruten: a pesar de los palos en la rueda que nos pone el Gobierno nacional, junto a los intendentes vamos a seguir trabajando para tener el mejor verano posible”, concluyó el mandatario en un fuerte guiño a los jefes comunales de la provincia.
Del programa participan más de 223.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, y tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación, la alimentación y la recreación. Cuenta con 1.724 sedes en los 135 distritos bonaerenses, donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas, acuáticas y artísticas, de lunes a viernes y hasta el 30 de enero.
Por su parte, Terigi remarcó: “Este programa es posible gracias al trabajo articulado entre la Provincia y los municipios para garantizar espacios cuidados y de calidad para los chicos y chicas”. “Escuelas Abiertas en Verano es fundamental para continuar con la construcción de vínculos, la diversión y el aprendizaje”, añadió.
Las autoridades recorrieron las instalaciones del CEF N°75, una de las principales sedes del programa en el distrito, donde asisten más de 250 niños y adolescentes pertenecientes a escuelas cercanas. “Desde el municipio valoramos profundamente esta política pública que garantiza que nuestros pibes transiten la temporada de la mejor manera posible: nos llena de alegría poder ofrecerles, junto a la Provincia, un verano de disfrute, de contención y de entretenimiento”, subrayó Ianantuony.
Estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; su par de Turismo, Soledad Martínez; el director de Educación Física, Leonardo Troncoso; el diputado nacional Hugo Yasky; el senador provincial Jorge Paredi; el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; y el secretario General de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel.