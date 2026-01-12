Kicillof tuvo su primera aparición del 2026: respaldo a los intendentes y críticas a Nación

FALTA DE SERVICIO

Denuncian penalmente a ABSA y al Gobierno por falta de agua en un municipio La legisladora libertaria Analía Balaudo y tres concejales de Carlos Casares realizaron una presentación judicial en contra las autoridades de la empresa estatal prestataria de agua y cloacas por las falencias en el servicio en ese distrito. También se extiende a los funcionarios provinciales con competencia en el área.