Buenos Aires 12 de enero de 2026 PRIMER ENCUENTRO

El Gobierno convocó a los gremios bonaerenses a discutir paritarias

Desde el ministerio de Trabajo bonaerense anunciaron el llamado a las bases obreras para discutir salarios, luego de varios meses sin ofertas formales por parte de la Provincia

