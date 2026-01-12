12 de enero de 2026
PRIMER ENCUENTRO
El Gobierno convocó a los gremios bonaerenses a discutir paritarias
Desde el ministerio de Trabajo bonaerense anunciaron el llamado a las bases obreras para discutir salarios, luego de varios meses sin ofertas formales por parte de la Provincia
Luego de los reiterados reclamos de los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, el gobierno que encabeza Axel Kicillof formalizó la convocatoria a los gremios para volver a discutir salarios en el marco de la Ley 10.430. La cita fue fijada para este martes y cumple con el compromiso asumido en la última reunión mantenida en diciembre, en la antesala de las fiestas de fin de año.
La convocatoria incluye a los estatales alcanzados por la ley 10.430, al sector docente y a los trabajadores judiciales y estatales de la provincia de Buenos Aires. Se trata de los mismos espacios que percibieron en noviembre el último tramo del aumento salarial acordado meses atrás y que venían reclamando la reapertura de la mesa paritaria ante la evolución de los precios y la caída del poder adquisitivo.
Según se informó, las reuniones se desarrollarán en distintos horarios. Los docentes fueron citados para las 13 horas, mientras que los estatales tendrán su encuentro a las 14 horas. En ambos casos, las negociaciones se llevarán adelante en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.
El antecedente inmediato de la discusión salarial se remonta al último ajuste otorgado por la Provincia, que consistió en un incremento del 5 por ciento dividido en dos tramos. Uno se aplicó en agosto y se cobró en septiembre, y el restante correspondió a octubre, impactando en los salarios de noviembre.
De acuerdo a los números oficiales, en los primeros diez meses del año los trabajadores estatales acumularon una mejora del 25,9 por ciento, levemente por encima de la inflación del 24,8 por ciento registrada en el mismo período. Sin embargo, los gremios advierten que la aceleración inflacionaria posterior volvió a erosionar los ingresos.
Desde las organizaciones sindicales adelantaron que el reclamo central será la recuperación del poder adquisitivo. También volverán a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar con los pases a planta permanente, especialmente en áreas sensibles como salud y educación, donde persisten situaciones de precarización laboral.
En ese sentido, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, remarcó que la discusión no se limita solo a los porcentajes salariales. “Seguimos planteando la necesidad de recomponer los sueldos y garantizar la continuidad de los pases a planta permanente en todos los sectores donde hay trabajadores precarizados”, sostuvo al confirmarse la convocatoria oficial.
La reapertura de paritarias aparece así como un movimiento clave del gobierno provincial para descomprimir tensiones y encauzar el diálogo con los gremios en un contexto económico que sigue presionando sobre los bolsillos y mantiene en alerta a los trabajadores del Estado.