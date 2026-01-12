Apps
“NO HAY MISTERIO”

Las políticas de Milei provocaron el cierre de ocho empresas por día en la Provincia

Lo aseguró el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. El funcionario explicó que es el número promedio en el periodo noviembre 2023/septiembre 2025. Equivale a más de 5.300 empresas en 22 meses.

Un reciente informe dado a conocer por el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, puso de relieve el impacto de la crisis que ha venido sufriendo la actividad industrial, que ha impactado con fuerza en territorio bonaerense.

En una publicación realizada en redes sociales, el funcionario aseguró que entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 -último registro disponible- 5,335 empresas bonaerenses dejaron de operar  y se registran siete meses consecutivos de cierres.

En promedio,  aseguró el responsable de las finanzas provinciales, “el mapa muestra que cerraron 8 firmas por día a lo largo de los 22 meses relevados”.Al respecto, evaluó que “aunque el impacto fue generalizado -con la excepción de Neuquén-, la Provincia concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país”. Y recordó que tres de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en territorio bonaerense.

En cuanto a los motivos de esta situación, López mencionó, entre otras, a “la apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial. No hay misterio”.

