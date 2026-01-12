La Provincia suspendió a médico que propuso “cortarle la yugular” a pacientes judíos

PREVENCIÓN
“La salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo. Como es de público conocimiento, ayer se conocieron mensajes difundidos por redes sociales que contienen contenidos antisemitas. El mismo repudio e inmediato accionar corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa”, añadió el funcionario.
Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud.— Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 12, 2026
