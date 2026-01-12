Apps
INTOLERABLE

La Provincia suspendió a médico que propuso “cortarle la yugular” a pacientes judíos

Fue luego de una denuncia por el abogado Jorge Monastersky, quien exigió al gobernador Kicillof y al ministro Kreplak que aparten del cargo al residente del Hospital General José de San Martín de La Plata. Pidieron su expulsión.

El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia contra el médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata, Miqueas Martínez Secchi, quien publicó mensajes antisemitas en sus redes sociales.

La causa recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, tras lo cual el letrado exigió a las autoridades bonaerenses la inhabilitación urgente del profesional, advirtiendo sobre el riesgo que corre la población judía bajo su atención médica.

Poco después, Kreplak aseguró en sus redes sociales que “cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”.“La salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo. Como es de público conocimiento, ayer se conocieron mensajes difundidos por redes sociales que contienen contenidos antisemitas. El mismo repudio e inmediato accionar corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa”, añadió el funcionario.

En tal sentido, expresó que “por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación”.

En sus redes, el mencionado facultativo, quien presta servicios en el área de terapia intensiva del Policlínico platense, aseguró: (A los judíos) no hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y la carótida de lado a lado”.
 

